Медики ― за профилактику и ЗОЖ

«Политика региона в сфере здравоохранения направлена на то, чтобы предотвращать заболевания. Ко многим из них приводит неправильный образ жизни, отсутствие активности, неправильное питание и вредные привычки. Мы убеждены, что подобные конкурсы помогают нашим жителям попробовать вести другой образ жизни и убедиться, что это полезно для здоровья и долголетия», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Комитет по здравоохранению региона запустил проекты «Худеем вместе» и конкурс корпоративных программ здоровья. В первом конкурсе могут принять участие мужчины и женщины с 18 до 65 лет. Для этого до 20 октября необходимо отправить заявку по определенной форме по адресу len.obl.profilaktika@yandex.ru. Специалисты по правильному питанию и медики проведут вебинар, медосмотр и составят индивидуальное меню. Участники же должны соблюдать рекомендации и вести дневники питания и активности. Для поддержания мотивации участников соберут на прямых эфирах.

Конкурс корпоративных программ проводится среди предприятий Ленобласти, которые до 2020 года внедрили программу по укреплению здоровья. Заявки принимаются до 11 ноября.