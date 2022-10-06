Как по маслу

Сразу оговоримся: это масло не для жарки картошки на кухне у домохозяйки. Маслоцех запустили на территории Волосовского комбикормового завода. Здесь будут изготавливать питательные корма для птиц и скота, в дело пойдёт масло и жмых, изготовленные из рапса – набирающей популярность в Ленобласти масличной культуры.

– В прошлом году объём производства рапса в регионе составил 7.9 тысяч тонн, а на сегодня у нас уже есть результат в 14.5 тысяч тонн, причём собрано только 85% от всех посевов. Обеспечен двукратный рост! Животноводству в регионе нужны высокопротеиновые корма, и этот маслоцех обеспечит жмых и масло высокого качества, – рассказал нам Олег Малащенко, зампред правительства Ленинградской области – председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Первое, на что обращаешь внимание при посещении цеха – это, конечно, вместительные резервуары из серебристого металла, расположенные на входе: предприятие планирует ежемесячно перерабатывать до 3 тысяч тонн сырья. Помимо рапса, линии производства рассчитаны на работу с соей и подсолнечником. Отжим масла здесь идёт методом двухступенчатого прессования, что позволит сохранить питательные свойства натурального продукта и повысить качество жмыха.

– Наша технология выгодно отличается от метода экстракции, потому что двойное прессование позволяет получать органическое качество продукта без каких-либо химических добавок, что очень ценят потребители, – объяснили нам инженеры завода.

Открытие маслоцеха получилось в целом экономным: его интегрировали в существующую инфраструктуру комбикормового предприятия. Основные затраты – 120 миллионов рублей – коснулись закупки и установки современного оборудования. Справиться с этой задачей помогло правительство области: бюджет компенсирует порядка 25% от затрат на техническое оснащение.

Регион действительно заинтересован в этом производстве: очень уж ждут комбикорма наши фермеры. Кстати, это очередной пример позитивного эффекта от пресловутых санкций Запада. Изначально рассчитанный на экспорт завод теперь планирует реализовать всю продукцию на внутреннем рынке Ленинградской области.



