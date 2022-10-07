Директора Центра энергосбережения Ленобласти арестовали на два месяца
В Ленинградской области группа лиц подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере, выделенных на реализацию государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Деньги предназначались в том числе на установку АИТП в многоквартирных домах Гатчины.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере).
Сначала следователи «вскрыли» мошенничество в Гатчине, а затем - в Мурино.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств, выделенных на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в г. Гатчина, был проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых выявлено аналогичное преступление, совершенное на территории Всеволожского района.
Так, следствием установлено, что между МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района и коммерческой организацией были заключены договоры на установку в многоквартирных домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, расположенных на территории Муринского городского поселения. Однако, пусконаладочные работы по установке и вводу их в эксплуатацию выполнены не были. Вместе с тем, работы были оплачены заказчиком из средств, выделенных на реализацию государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». В результате преступных действий причинен ущерб на сумму свыше 32 млн рублей.
В ходе расследования уголовных дел установлено, что фактически указанная схема хищения была организована директором ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», а также представителями ряда коммерческих организаций в нескольких районах Ленинградской области.
Следователями следственного управления СКР по Ленинградской области совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено 14 обысков по местам проживания лиц, возможно причастных к совершенному преступлению, а также в ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», в администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района, в офисах коммерческих организаций, в ходе которых изъята документация, представляющая интерес для следствия.
Суд избрал меру пресечения директору «Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» - его арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Обвиняемый свою вину не признал и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд по ходатайству следствия назначил «заключение под стражу».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и иных, возможно причастных лиц. Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям должностных лиц, которые приняли и оплатили работы без их фактического исполнения.
Фото: СУ СКР по Ленинградской области