Гран-при выставки «Золотая осень» - у аграриев Ленобласти

Предприятия агропромышленного комплекса региона удостоены 22-х наград главного сельскохозяйственного форума России.

Минсельхоз РФ отметил золотыми наградами работу всех племенных предприятий, представленных на выставке. Золотые медали у племенных хозяйств «Петровский», «Новоладожский» и «Нубиан-Элит-Здоровое-Поколение», у компании «Невское», которая отвечает за селекционную работу в регионе и компании «Плинор», отвечающей за цифровизацию племенного дела.

Также Минсельхоз подчеркнул успехи области в комфортном обустройстве села. Администрация Таицкого поселения Гатчинского района награждена бронзовой медалью выставки в конкурсе «Лучших практик проектов по благоустройству сельских территорий» - в номинации «Проект по созданию и обустройству детских площадок». Серебряную медаль получил проект реновации ДК и школы в селе Колчаново Волховского района.

«Это — результат вашего огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И, конечно, поддержки, оказываемой государством. Впереди перед отраслью стоят еще более масштабные задачи. Необходимо продолжать реализацию инвестиционных проектов, расширять ассортимент продукции, развивать переработку, дальше развивать сельские территории и социальную инфраструктуру. Делать все, чтобы в сельской местности людям было комфортно жить и работать», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Фото: Комитет АПК Ленинградской области