В Перинатальном центре Гатчины выхаживают недоношенного малыша

Как рассказали специалисты Перинатального центра ЛОКБ, практически у всех детей, появившихся на таком сроке, легкие еще не развиты – большинству из них требуется искусственная вентиляция легких или подача потока воздуха, обогащенного кислородом, уже прямо в родильном зале. В данном случае малыш дышит сам (!), хотя и получает респираторную поддержку – т.е. подключен к аппарату, который при необходимости подает кислородно-воздушную смесь.

Мальчик помещен в инкубатор, защищён от яркого света и громких звуков и находится под постоянным наблюдением специалистов. Мама часто навещает малыша - она находится на соседнем отделении и имеет возможность посидеть с сыном, поговорить с ним и укрепить связь, которую испытывала, пока он находился в утробе матери.

Текст и фото: Перинатальный центр ЛОКБ