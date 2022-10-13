Вылечи зубы перед мобилизацией!

Помощь оказывается в рамках ОМС. Сотрудники стоматологической поликлиники отмечают, что проблемы с зубами лучше устранить до отправки на сборный пункт. Полноценное оздоровление полости рта провести, конечно, получится не у всех, но острые проблемы вылечить смогут.

«Мы хотим и можем помочь, поэтому найдите время и зайдите к нам» – говорят стоматологи.

При обращении при себе необходимо иметь документы о призыве. Подробнее по телефону 8(81371)9-36-08.

Источник: Гатчинская КМБ