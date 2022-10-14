Бассейн «Атлантика»: «Нашу воду можно пить»

Зрительские трибуны и джакузи

…Сеть бассейнов «Атлантика» работает в Санкт-Петербурге десять лет. Гатчинский бассейн стал первым объектом «Атлантики», который открылся в Ленинградской области. Построен он был на основе государственно-частного партнерства – по концессионному соглашению между правительством Ленинградской области и бизнесом.

В «Атлантике» – чаши трех бассейнов: спортивного (большого), оздоровительного и детского. В большом бассейне – десять 25-метровых дорожек с температурой воды +28℃. В оздоровительном бассейне, глубина которого 1 м 25 см и вода +32℃, проходят тренировки на водных тренажерах, занятия по программе «Раннее плавание». Детский – самый мелкий – предназначен для дошкольников, и вода в нем + 30℃.

В чем уникальность гатчинского бассейна? Зрительские трибуны и джакузи: ни в одном бассейне сети такого нет. И эти «раритеты» весьма востребованы. Наличие трибун в помещении большого бассейна позволяет проводить соревнования. Две ванны джакузи с водой +36о пользуются большой популярностью у детей и взрослых – для отдыха после плавания. Так же, как и сауна и турецкий хамам, куда заходят погреться и расслабиться. Комфортная среда дополняется полами с подогревом в просторных раздевалках.

Спектрофотометр, рН и водолазы с пылесосом

Вода в бассейнах не просто чистая, а очень чистая. Как уверяют сотрудники «Атлантики», по всем показателям ее можно пить.

Водоподготовка серьезная. В бассейне – своя лаборатория, и каждые четыре часа берется анализ воды на предмет соответствия санитарным нормам. Если, не дай бог, качество воды понизится, это моментально устранят. Но таких инцидентов пока не случалось.

- У нас ведется многоступенчатая очистка воды, – рассказывает директор бассейна «Атлантика» Ольга Эдер. – Сначала – кварцевый песок, потом – бактерицидная лампа, после этого вода подогревается, и далее в нее добавляется гипохлорид натрия и pH, чтобы кожа у людей не сохла. Гипохлорид вводим на минимальном уровне – в пределах санитарной нормы. Специальные станции контролируют pH воды и содержание гипохлорида. Поскольку «хлорки» в воде крайне мало, то и специфического запаха, досаждавшего в старых бассейнах, почти нет. Прозрачность воды проверяется спектрофотометром. Фактически вода в нашем бассейне соответствует питьевым стандартам.

Очистка и техобслуживание бассейна происходят ночью. Сначала его чистит подводный робот-пылесос, потом – водолазы. Они вычищают то, что недоступно роботу. Основная уборка помещений тоже производится по ночам, чтобы не мешать клиентам и каждый день встречать «с чистого листа». В течение дня также чистота поддерживается.

Аквабатуты

В «Атлантике» – несколько направлений занятий. Например, «Раннее плавание»: родители с детьми – от рождения и до пяти лет. Занятия проводят инструкторы, имеющие сертификат по обучению раннему плаванию. Метод заключается в развитии у ребенка врожденных плавательных рефлексов, которые становятся осознанными движениями. Малыши на таких занятиях делают стремительные успехи.

Есть детские групповые занятия по обучению плаванию – от 3 до 14 лет. Здесь учат плавать «с нуля» и помогают совершенствоваться тем, кто уже умеет плавать.

Взрослым предлагается свободное посещение бассейна и школа плавания для взрослых. «На суше» в четырех залах есть функциональные тренировки, пилатес, йога, круговые тренировки, фитнес на батутах для всех возрастов и многое другое.

Взрослые и дети занимаются аквааэробикой и оздоровительной гимнастикой: для спины, для суставов, на все группы мышц. Занятия тем более эффективны, что в «Атлантике» они проводятся на водных тренажерах – аквабатутах. Это одновременно и мышечная нагрузка, и водный массаж.

И – нет предела совершенству: список тренировок в «Атлантике» скоро пополнится боевыми искусствами: уже готов зал для единоборств и бокса, с настоящим боксерским рингом. Готовится к открытию Центр красоты и здоровья, где запланирован душ Шарко, массаж и другие оздоровительные процедуры.

Доступность и контроль доступа

«Атлантика» – это бассейн, в котором понятие доступной среды реализовано на деле. Везде – широкие дверные проемы, таблички со шрифтом Брайля, поручни, лифты. В каждом бассейне – устройство для спуска в воду маломобильных граждан.

Столь же пристальное внимание уделяется вопросам безопасности. На входе дежурит служба внутреннего контроля, а внутри спорткомплекса без специальной карточки-ключа вы не откроете ни одну дверь. Это сделано, прежде всего, чтобы исключить доступ посторонних: в бассейне – дети. Которые, кстати, никогда не остаются без присмотра (как и взрослые): на бортике постоянно дежурит команда спасателей.

…Развитие гатчинской «Атлантики» продолжается. В проекте – открытие кафе, взаимодействие со школами и детскими садами, чтобы дети могли посещать бассейн организованными группами. Налаживается видеонаблюдение: на телеэкранах в фойе будет вестись прямая трансляция из бассейна – родители смогут наблюдать за занятиями своих детей.

В бассейне «Атлантика» существует система абонементов для детей и взрослых, по разным направлениям. Например, «Дневной», «Уикенд», индивидуальный – для занятий с определенным тренером. Каждый абонемент, в зависимости от стоимости и срока, включает разный набор услуг. Различным социальным группам населения Ленинградской области предоставляются льготы, ветераны Великой Отечественной войны могут посещать бассейн бесплатно.

Гатчинцы уже оценили новый бассейн – чистый, светлый, просторный, с современным сервисом и приветливым персоналом. На территории – большая удобная парковка. «Атлантика» находится на Аэродроме по адресу: ул. Генерала Кныша, д. 13-а.

…Ну что, ныряем?

Екатерина Дзюба