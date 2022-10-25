Краеведческий хронограф: 1927-2022

- В этом году Гатчинскому району исполняется 95 лет, но мы все-таки - городская библиотека, и мы решили составить выставку о городских событиях, проходящих в Гатчине на протяжении этих лет, - рассказала сотрудник «Купринки» Наталья Юронен. - События подобраны по хронологическому принципу — одно-два важных, значимых события за один год, на отдельном листе. Таким образом, всего у нас собрано 95 таких выставочных «экспонатов».

Вот, например, самое первое событие — постановление об образовании Ленинградской области и Гатчинского района в 1927 году. Еще одно важное для города событие — в 1931 году в Гатчине вышел первый номер газеты «Красногвардеец» (будущая «Гатчинская правда»). И так далее, вплоть до 2022 года.

Исторические факты и события для экспозиции подобраны самые разные — в Гатчине появился новый завод, вышло на работу первое такси, написана новая книга, отметил свой юбилей известный горожанин. Выставка напомнит, что в 1994 году гатчинским лютеранам была возвращена кирха на проспекте 25 октября. В 1995 году в Гатчине прошел первый фестиваль «Литература и кино», а в 1998 году у нас состоялся первый фестиваль любительских театров «Авангард и традиции».

- Очень многие события мы взяли из газеты «Гатчинская правда»,- говорит Наталья Юронен. - То, что архив газеты был оцифрован, очень удобно, ведь мы постоянно работаем с ним. Этот проект оказался очень востребованным, и к нам часто приходят читатели, чтобы поработать с архивом «Гатчинской правды».

Шагайте в ногу с историей и современностью вместе с библиотекой имени Куприна!

Выставка «Краеведческий хронограф. 95 лет славной истории: лица и факты» работает в библиотеке имю А.И. Куприна до 30 октября.

Юлия Лысанюк