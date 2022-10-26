Продавала матрас – потеряла деньги

23 октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 27-летняя жительница Гатчины с заявлением о мошенничестве. В полдень она выставила объявление в интернете о продаже детского матраса. Тут же ей позвонила какая-то дама, изъявившая желание приобрести матрас. Дама скинула ей ссылку, перейдя по которой девушка ввела данные своей банковской карты. Произошло списание денежных средств – 42 тысячи рублей. Покупательница из эфира исчезла.

Па факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Другой потерпевший, наоборот, покупал в интернете. На сайте «Авито» он нашел объявление о продаже мотоцикла «Ява 638». Созвонился с продавцом через «Авито» – личный номер продавца был скрыт, как положено. Продавец, представившийся Владимиром, скинул покупателю номер своего телефона для дальнейшего общения напрямую. Обговорили условия покупки. Покупатель перевел владельцу мотоцикла на банковскую карту предоплату – 5000 рублей. Дальше они должны были созвониться, но продавец, видимо, удовольствовался и этими деньгами – номер его телефона оказался недоступен.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».