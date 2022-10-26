Регион чествует транспортников

Накануне Дня работника автомобильного и пассажирского транспорта в правительстве Ленинградской области прошло награждение работников этой сферы государственными наградами. Их поблагодарили за многолетний добросовестный труд, а также за работу на Донбассе.

«В вашей работе важно вовремя, комфортно и безопасно перевозить людей на работу и в школу, доставлять грузы в соседние районы, регионы и страны. В Ленинградской области более 40 компаний перевозят пассажиров, работает почти 800 маршрутов. Еще более 150 организаций занимаются грузоперевозками. Самое главное пожелание вам — работать безаварийно, чтобы и транспорт не подводил, и дороги соответствовали стандартам в любую погоду, быть взаимовежливыми и соблюдать правила движения», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам автотранспорта и автотранспортным предприятиям, которые участвуют в региональных гуманитарных проектах по восстановлению города Енакиево на Донбассе — развитию там автобусных и трамвайных пассажирских перевозок и доставке грузов.

«Сотни автобусов, трамваев и электричек связывают самые отдаленные районы и села региона. Сотни грузовых машин, обеспечивают ресурсами наши магазины, промышленные предприятия и стройки. Ваша работа объединяет Ленинградскую область, делает ее удобнее как для ленинградцев, так и для гостей нашей ленинградской земли. Спасибо за ваш ежедневный труд!», — сказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

«Эффективность современной транспортной системы Ленинградской области – это результат слаженной работы и высокого профессионализма сотрудников транспортной отрасли региона», — прокомментировал председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

За многолетний добросовестный труд в системе автомобильного транспорта Ленинградской области и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта Почетной грамотой губернатора Ленинградской области была награждена Александра Сергеевна Осипова – управляющий директор ИП Крылова В.И., благодарность губернатора Ленинградской области объявлена Андрею Вячеславовичу Колобову – водителю автобуса категории «Д» ИП Дронина Д.Ю. из Гатчины.