Хозяйка ватной мастерской

Впервые изделия Натальи Еременко я увидела в витрине музея истории Гатчины — на выставке рукотворных изделий из текстиля «Живой родник». Увидела и восхитилась — такими нежными, тонко проработанными и реалистичными были эти изящные текстильные броши в виде стрекоз, жуков, пушистых одуванчиков. Но, как оказалось, Наталья делает не только дамские украшения, но и уникальные ватные изделия - интерьерные игрушки и елочные украшения, как современные, так и в ретро-стиле.

Ватный винтаж

Почти вся мастерская Натальи Ерёменко умещается на широком подоконнике на домашней кухне. Да и сама хозяйка мастерской - хрупкая, миниатюрная и изящная, как и ее игрушки. А еще она улыбчивая, жизнерадостная и открытая, что, похоже, тоже передалось ее изделиям.

Пока хозяйка разливает чай, я переглядываюсь с добродушным ватным Дедом Морозом в расписной шубе — кажется, он подмигивает мне, передавая привет от своего собрата из моего детства, который приходил ко мне каждый Новый год с загадочным мешком за плечами.

И действительно, многие из нас еще помнят и таких Дедов Морозов, и маленькие легкие ватные игрушки — космонавтов, парашютистов, толстых смешных малышей - на ветвях наших новогодних елок. А ведь ватные игрушки появились в России гораздо раньше, еще в XIX веке, став альтернативой дорогим стеклянным шарам. Их делали в артелях, но брались за них и настоящие художники. А еще ватные игрушки можно было сделать самим — по описаниям в дамских журналах.

Ватные игрушки делали из скрученного прессованного хлопка, наматываемого на каркас. Для лепки лиц использовались мастика, воск или папье-маше. Раскрашенную фигурку покрывали крахмальным клейстером и посыпали измельченными слюдой или стеклярусом.

Интерес к этим необычным, легким и уютным игрушкам вернулся в Россию в последние годы. За старинными ватными игрушками гоняются ценители винтажа, отдавая порой баснословные деньги за «эксклюзив». 9,5 млн рублей — такая цена была выставлена за елочную игрушку «Парашютист», сделанную в СССР в конце 1930-х годов, на одной из российских торговых площадок!

В наши дни возвращается и искусство создания ватных игрушек. Вата в руках мастера — очень отзывчивый, пластичный материал, в котором можно воплотить все, что угодно. Готовые игрушки легки, прочны и безопасны. Они долговечны и экологичны, не бьются, в отличие от стекла, разве что влаги не любят. Технология их изготовления, по сути, осталась прежней, дореволюционной, то есть, каждая из них уникальна и неповторима. При этом мастера не ограничиваются созданием елочных украшений. Из ваты делают интерьерные украшения «под винтаж», куклы для кукольных театров и многое другое.

Однако ватная игрушка – не самое простое занятие. Чтобы фигурки получились действительно маленькими произведениями искусства, приходится приложить много усилий, постоянно учиться и, к тому же, обладать художественным вкусом и навыками.

«Почти бесплатное хобби»?

Наталья открывает коробку с ватными игрушками. Как из чудо-ларца, оттуда выглядывают живые мордочки зверят и любопытные глаза птиц. Милые зайчики, импозантный Белый кролик из «Алисы в стране чудес», лисички, бурые и белые медведи, ежики, котята, белый пудель — каждая игрушка так и просится в руки! Глядя на эти чудесные фигурки, не сразу веришь, что они сделаны из ваты — пушистого, невесомого, изначально безликого материала.

На первый взгляд, только кажется, что для изготовления таких изделий нужно совсем немного — вата, клейстер, проволока, акриловая краска. В ответ на это предположение Наталья загадочно улыбается, ведь на самом деле в списке материалов и инструментов для работы с ватной игрушкой - более пятидесяти позиций!

Как говорит мастерица, помимо материалов, понадобятся расходы на постоянное обучение новым техникам, изучение различных программ для обработки фотографий и видео, рекламу, упаковку, оплату мест на больших ярмарках. И еще, конечно же, драгоценное время. Изготовление одной ватной игрушки — процесс кропотливый. За день Наталья может сделать несколько небольших фигурок для ретро-серии. А потом их еще нужно просушить в течение нескольких дней и раскрасить при необходимости.

Каждое изделие требует своего, особенного подхода, тем более что мастерица вкладывает в него не только материалы, но и свое драгоценное время и, конечно же, душу. А как же еще иначе могут получаться такие маленькие шедевры? Так что «ватное» хобби бесплатным точно не назовешь: каждая такая игрушка в итоге оказывается не простой, а «золотой», что и определяет ее довольно высокую цену

Дочь мастера

Наталья Ерёменко — родом из поселка Дружная Горка.

- Мой папа, Константин Антонович, работал мастером-радиоэлектронщиком на стекольном заводе. Он был очень высоким профессионалом, и вокруг него всегда было огромное количество людей - и взрослых, и детей. Он вел бесплатные кружки, радиоклуб для школьников, для чего завод выделял огромное помещение. Папа брал на свои занятия и нас с братом, и мы, играя, вместе со всеми учились электрике, электронике, пайке. Бабушка моя всегда вязала, мама шила. Жили мы очень скромно. Все женщины в нашей семье были миниатюрными, в связи с чем возникали проблемы с подходящей по размеру одеждой. С детства меня приучили всегда что-то шить, вязать. Я умею делать все — от носков до пальто. Папа учил меня тому, что все можно сделать самому, и даже лучше. Эта привычка сохранилась на всю жизнь — прежде чем что-то купить, хочу это сделать сама, мне это интересно.

Свою первую куколку Наташа сшила в шесть лет и дальше уже не останавливалась, постоянно пробуя себя в разных видах творчества. Хотела получить творческое образование, но не сложилось — в итоге стала медицинской сестрой, проработав на этом поприще много лет. При этом рукоделие не оставляла, каждый раз придумывая что-то новое. Интерьерные куклы, мишки Тедди...

Однажды Наталья попробовала сделать первую брошь в виде одуванчика. Понравилось, и она продолжила. Попробовала выставить свои изделия на продажу на иностранный сайт, и сразу же пошли заказы — столько, что мастерица просто не успевала их делать, сидя за работой днем и ночью. Чтобы исключить проблемы с налогами и чувствовать себя более уверенно, Наталья оформила самозанятость. А года три назад пришел интерес к ватным игрушкам.

Увидела всего один урок в интернете и поняла, что — хочу, - рассказывает мастерица. - Стала осваивать эту технологию самостоятельно и в первый же месяц сделала двадцать две игрушки! Почему именно ватная игрушка? Она привлекла меня тем, что в ней соединились все виды рукоделия, которые я до этого освоила и испробовала. Это и декупаж, и состаривающие техники, и шитье, и рисование, и роспись, и вязание. Эта техника меня буквально затянула, потому что всегда каждый раз получается что-то разное.

Главное — не останавливаться!

Во время пандемии Наталья сделала один из важных шагов в своей жизни — оставила медицину и полностью посвятила себя надомной творческой работе и... фотографии. Да, она — еще и талантливый фотограф!

- Начала фотографировать еще в детстве, когда папа подарил мне профессиональный пленочный «Зенит», - вспоминает Наташа. - Снимала все, и с особенным удовольствием — природу. Прошла курс фотобизнеса, а когда в семье появился профессиональный современный фотоаппарат, поступила в Нью-Йоркский институт фотографии. Училась дистанционно, пройдя трехлетнее обучение за год... Я просто глотала все эти уроки моментально, попутно осваивая и английский язык. Здесь все сплелось: фотография мне просто нужна, как сама по себе, так и для рекламной съемки моих изделий. Во время пандемии начала зарабатывать профессиональной съемкой, но пришлось оставить это дело из-за проблем со здоровьем. Кстати, курсы фотобизнеса оказались универсальными и очень пригодились и в производстве игрушек.

Как считает Наталья Еременко, саморазвитие - одно из самых важных условий на пути к любым победам, даже к победе над самим собой. Она не упускает ни единой возможности научиться чему-то новому, осваивает маркетинговые дисциплины, которые помогают развивать и продвигать свой бизнес. И в этом ей очень помогают семинары и обучающие занятия Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Участие в государственных программах поддержки малого бизнеса принесло и другие ощутимые плоды в виде субсидии, которая тут же пошла на развитие любимого дела.

- Чувствую себя сейчас очень хорошо, гораздо лучше, чем когда ходила на работу — я ведь человек творческий, а творческим людям сложно приходится среди обычных людей, - признается Наталья. - Мы немного по-другому смотрим на жизнь. Если я, например, с камерой, я ничего вокруг себя не замечаю — ни людей, ни машин, ни оврагов. И во всем так. Люди меня часто не понимали, а когда не чувствуешь понимания, очень тяжело. В творческой среде совершенно все по-другому. Когда я пришла в проект АНО «Планета добра» «Из рукодельниц — в изготовители сувениров...», я увидела, что все мы на одной волне — все прибабахнутые, у каждой свое рукоделие. Нам очень комфортно вместе, мы вдохновляем друг друга.

«Мышиные закрома Натальи Ерёменко»

«Мышиные закрома» - название сообщества ВКонтакте, где Наталья Ерёменко делится бесплатными уроками и лайф-хаками по ватному мастерству. По ее мастер-классам уже огромное количество учеников создало свои первые ватные игрушки, а некоторые, как признается Наташа, даже превзошли мастера в этом деле. Созданный ею YouTube-канал с видео-уроками быстро набрал большие обороты, пошла реклама. А еще мастерица ведет платные очные и дистанционные курсы. При этом она учит не только создавать необычные подарки своими руками, но и получать дополнительный доход от своего любимого дела. Плата за обучение достаточно невысока, и у Натальи на это есть свое объяснение.

- Сейчас такое время, сложное, - говорит она. - Игрушку, которую я делаю шесть дней, я не могу продать за 600 рублей. Я ставлю на нее приличную цену. Не каждый ее сможет купить — только настоящий ценитель. Но за те же 600 рублей в месяц можно научиться делать такие игрушки самому на моих мастер-классах — то есть, вместо рыбки я, как говорится, даю людям удочку. При этом я постоянно на связи со своими учениками и всегда им готова помочь.

Кстати, один из мастер-классов Наталья провела в Дружной Горке, для курсистов Школы третьего возраста. Следствие стало участие в известном проекте АНО «Планета добра» «Из рукодельницы — в изготовители сувениров». И именно в рамках этого проекта Наташа узнала о Фонде государственной поддержки, который помогает ей сейчас развиваться и получать новые знания для своего продвижения.

Вместе с этим она стала осваивать и так называемый «Портфель самозанятого» - бесплатный комплекс услуг для самозанятых Ленинградской области.

- И оттуда все как пошло, пошло, пошло — одно, другое, третье: учеба, помощь в продвижении, государственная поддержка, - говорит Наталья. - Я заключила социальный контракт, написала бизнес-план, получила субсидию от государства. Из полученных ста тысяч рублей тридцать тысяч потратила на маркетолога, которой помог мне вести дело. В итоге я смогла переступить все свои страхи и начать делать то, что делаю сейчас. Фонд предложил мне бесплатное помещение в Санкт-Петербурге для проведения мастер-классов.

Результат последних лет и приложенных усилий — налицо: сейчас Наталья Ерёменко — признанный мастер ватной игрушки, имеющий десятки своих собственных учеников и активно участвующий в выставках, ярмарках и конкурсах.

Говорят, цыплят (а также ватных воробьев, лисичек, зайцев и медведей!) по осени считают. В этом году «посчитали» и игрушки Натальи Ерёменко, причем на самом высоком уровне. Прошедший сентябрь принес ей победу на международном Открытом фестивале искусств «Красота спасёт мир».

- Мы проживаем сейчас не самые лучшие времена, - говорит Наталья. - Ситуация в стране меняется каждый день. Мы боимся, переживаем и этим ухудшаем свое положение. Только сохранение позитива может направить нас в правильное русло. Не думать о плохом и собраться духом можно только с помощью работы, желательно приносящей положительный результат. Даже в самые тяжелые времена людей спасала только работа, любая — по дому, над собой, над своим мастерством, и еще, конечно, помощь более слабому. Никогда нельзя опускать руки и уходить в уныние. Нужно всегда действовать, ведь на любое действие жизнь отвечает нам благодарностью: готовой работой, спокойствием души или ростом духа. Я всем желаю найти в себе силы, взять себя в руки и начать творить. Неважно, что это будет - вязание, рисование, кузнечное дело. Главное, чтобы это был приятный процесс. А результат не заставит себя долго ждать!

Юлия Лысанюк