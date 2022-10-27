Область развивает здравоохранение

«Работа проделана большая и серьезная, но есть и вопросы. Неплохо обстоит дело с лечением онкобольных, но важно обратить внимание на оперативное лекарственное обеспечение. Также прошу усилить сопровождение и диспансеризацию беременных женщин, чтобы обеспечить здоровье новорожденных. И важно внедрять современные технологии в строительстве, в том числе при возведении модульных фельдшерских акушерских пунктов», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ведется переоснащение регионального сосудистого центра на базе Ленинградской областной клинической больницы. Льготными лекарствами обеспечиваются пациенты, которым были выполнены шунтирование, ангиопластика, перенесшие инсульт и инфаркт миокарда. За 9 месяцев 2022 года лекарственными препаратами обеспечено 6927 пациентов.

Еще один региональный проект — «Борьба с онкологическими заболеваниями». В областной онкологический диспансер приобретается современное медицинское оборудование: мониторы, маммограф, видеобронхоскоп, видеогастроскоп, запланирована поставка видеоэндоскопических комплексов.

Большое внимание уделяется здоровью детей. За 9 месяцев 2022 года профилактические осмотры прошли 202 659 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» предусматривает строительство трех поликлиник: в гп Новоселье Ломоносовского района, в Западном Мурино и в Кировске. Каждая рассчитана на 600 посещений в смену.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения России в 2022 году для ленинградских медиков приобретено 30 единиц автотранспорта. В поликлиники поставлено 57 единиц медицинского оборудования на сумму 522,4 рублей: компьютерных томографов, УЗИ-аппаратов, флюорографов.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за 9 месяцев 2022 года с помощью санавиации эвакуировано 265 пациентов. Работают 45 мобильных комплексов, где с начала года провели осмотр более 93 тысяч пациентов.

Решается и кадровая проблема: в 2022 году введены стипендии студентам, которые проходят целевое обучение в медицинских колледжах, и компенсация расходов медикам за аренду жилья.