Новый фасад Гатчинской поликлиники
Гатчинская поликлиника преображается - завершается первый этап капитального ремонта фасада здания на улице Урицкого.
В рамках ремонта выполнено утепление наружных стен, смонтировано наружное освещение по периметру здания. Стены облицованы керамогранитом. В настоящее время завершается облицовка фасада. Работы планируется завершить к середине ноября.
Как сообщили в Гатчинской КМБ, ремонт выполняет питерская компания «Новый город». Средства в размере 26 млн рублей выделены комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Среди ее основных задач - уменьшение количества зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта; приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
Фото Владимира Павлова