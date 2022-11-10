Где лучше рожать в Ленинградской области?

В центре проводится родоразрешение беременных высокого риска развития акушерских осложнений. Здесь выхаживают недоношенных детей, с экстремально низкой массой тела. Но при этом принимают совершенно здоровых женщин с нормальным течением беременности – перинатальный центр работает для всех жительниц Ленинградской области. Но не все об этом знают.

Перинатальный центр открылся в эпоху коронавируса и не получил должной рекламы – многие жители региона до сих пор в неведении относительно его возможностей и доступности. Впервые после снятия ковидных ограничений центр провел день открытых дверей, пригласив будущих пациенток и их близких на экскурсию и встречу с медперсоналом.

Вся мощь областной больницы – в помощь

В гатчинском перинатальном центре – 130 коек, 400 сотрудников, несколько отделений и дневной стационар. Заместитель директора по акушерству и гинекологии, главный внештатный акушер-гинеколог Ленинградской области Игорь Николаенков рассказал о работе дородового и родильного отделения:

- Мы всеми силами стараемся сделать этот центр максимально эффективным, современным, чтобы оказать вам помощь по самым высоким европейским стандартам. К сожалению, в современном мире физиологические роды составляют всего 5-7%. Все остальные – с какими-то проблемами: эндокринной, сердечно-сосудистой систем, невынашивания. У наших пациенток встречается диабет, гипертония, преэклампсия, пороки сердца, заболевания щитовидной железы, нарушения развития беременности, плацентарного кровотока, многоводие, маловодие, и наши акушеры-гинекологи постоянно со всем этим работают.

Мы находимся в структуре Ленинградской областной клинической больницы. Соответственно, у нас есть возможность привлечения всех специалистов: сосудистых хирургов, нейрохирургов, гематологов, кардиологов и т.д. Любая проблема, которую ставит перед нами состояние здоровья пациентки, всеми силами решается. У нас работает акушерский диагностический консультативный центр. Мы можем напрямую связываться с ведущими научно-медицинскими институтами России: в любом нетривиальном случае проконсультироваться онлайн и получить высокопрофессиональный ответ российских профессоров.

Игорь Павлович пояснил, что перинатальный центр специализируется на помощи пациенткам с отягощенным анамнезом. Есть хорошие показатели, когда беременные с преждевременным излитием околоплодных вод в

23-24 недели донашивали ребенка в течение месяца-двух, и специалисты центра выхаживали таких новорожденных. В роддоме есть современные инкубаторы для выхаживания детей, появившихся на свет на сроке менее 28 недель.

- Главное – это контроль. Не только состояния женщины, но и плода, который еще не появился на свет. За ним труднее наблюдать, но мы должны понимать, как он себя чувствует. Для этого существуют кардиотокографические методы, УЗИ, – поясняет Игорь Николаенков. – Современные технологии направлены на помощь женщине и малышу. Этот перинатальный центр – не наш, а ваш. Потому что он создан именно для вас.

Добро пожаловать в дородовое отделение!

Врачи отмечают снижение рождаемости. Центр рассчитан на 6000 родов ежегодно. В прошлом году во всей Ленинградской области было меньше 11 тысяч родов. Соответственно, перинатальный центр может взять на себя, как минимум, половину всех рожениц региона. Однако сегодня он не загружен и на 50%. Парадоксальная ситуация: к услугам жительниц Ленинградской области – новый, современный, высокотехнологичный и абсолютно бесплатный родильный дом, где по полису ОМС можно получить прекрасное медицинское обслуживание в комфортных бытовых условиях. Но женщины не ищут легких путей и стремятся найти все то же самое, но за деньги в переполненных роддомах Петербурга.

- Самая большая проблема – это отдаленность, – говорит Игорь Николаенков. – Жительницы других районов Ленинградской области опасаются просто не успеть доехать до Гатчины, многих пугает дорога и возможные осложнения. Но дородовое отделение для этого и существует, чтобы принимать пациенток заранее. Есть отдаленные районы, которые требуют ранней госпитализации, – Подпорожье, Лодейное Поле, Бокситогорск, и даже из Луги не всегда можно быстро приехать. Дородовое отделение рассчитано на 30-40 коек в зависимости от интенсивности поступления женщин. Все палаты – одно- или двухместные, оборудованы душем, телевизором, холодильником, и все удобства – в рамках обязательного медицинского страхования. Пациентки находятся под постоянным наблюдением. В каждой палате – кнопка вызова дежурной акушерки.

«Мягкие» партнёрские роды

Как рассказал Игорь Николаенков, в перинатальном центре возобновили партнерские роды – вместе с близкими. Это тоже совершенно бесплатно. В родильном отделении центра – 10 родильных залов, все индивидуальные. Рядом с роженицами всегда находится акушерка и врач акушер-гинеколог. Каждый день работает дежурная бригада: акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, есть доктор санавиации, который выезжает в отдаленные районы области и забирает в центр рожениц и новорожденных в сложных случаях.

Кесареву сечению подвергается около 30% рожениц – почти каждая третья женщина оперируется. Но без веских причин кесарево сечение не делается. То же касается и других примеров вмешательства: каждый укол – только по строгим показаниям. Потому что любое вмешательство может повлечь за собой ряд побочных действий.

В центре практикуются так называемые «мягкие роды». «Мы – за обезболивание, мы делаем перидуральную анестезию, но при обязательном условии нормальной родовой деятельности», – подчеркнул Игорь Николаенков.

Медицинский психолог Майя Викторовна Витенберг рассказала о безопасности родов, о страхах, которые могут возникать, и о том, как их минимизировать. Будущих мам пригласили на специальные курсы, в программу которых входит три занятия: с акушеркой, психологом и с медсестрой, которая расскажет об уходе за малышом. Будущим отцам рекомендовали присоединиться, особенно если планируются партнерские роды. Для этого надо записаться на предварительную консультацию.

Заведующая отделением патологии новорожденных неонатолог Дина Борисовна Стрельникова рассказала о детской реанимации – ведущей реанимации на всем Северо-Западе. Также на конференции выступила заведующая послеродовым отделением Нелля Григорьевна Солодовникова. Старшая медсестра Юлия Николаевна Григорьева провела для беременных женщин экскурсию по перинатальному центру с посещением родильного зала.

На приём к гинекологу – в перинатальный центр

Мало кто знает, но в гатчинском перинатальном центре работает хорошо оснащенное гинекологическое отделение. Прием ведут три доктора, в том числе директор перинатального центра акушер-гинеколог Игорь Павлович Лесняк.

- У нас представлена доброкачественная гинекология в полном объеме: лечение миомы матки, эндометриоза, кист, бесплодия, – рассказывает Игорь Павлович. – Проводятся все гинекологические операции, кроме онкологических. В отделении – две операционные, высококвалифицированные доктора, отдельный анестезиолог. При патологии беременности на сроке до 22 недель также госпитализируют в гинекологическое отделение. Обслуживание бесплатное – по полису обязательного медицинского страхования.

- Гинекологи перинатального центра ведут прием беременных?

- На учет у нас пока встать нельзя, но проконсультироваться можно. Врачи из женской консультации присылают к нам сложных пациенток. Наши доктора ведут прием и беременных, и не беременных. Гинекология в центре набирает обороты.

- Как попасть на прием к гинекологу в перинатальном центре?

- Позвонить и записаться. Никакого направления не нужно. В клинико-диагностическое отделение можно обращаться напрямую, минуя женскую консультацию, по телефону: 8-81371-309-56.

- Игорь Павлович, в перинатальном центре всегда есть места?

- Всегда. Мало того, мы очень далеки от выхода на проектную мощность. Многие жители области до сих пор о нас не знают. Бытует стереотип: чтобы к нам попасть, надо иметь какое-то редкое заболевание. Беременные считают, что перинатальный центр – это специализированное учреждение. Однако наш роддом обслуживает всю Ленинградскую область, уровень соответствует самым высоким стандартам. Мы пытаемся донести информацию до каждого района, чтобы направляли пациенток к нам. Помимо всего прочего, есть еще один существенный плюс: этот перинатальный центр – новый. В здании нет хронической инфицированности штаммами, как в старых роддомах, где накапливается специфическая инфекция, несмотря на регулярное проветривание.

Так что мы приглашаем женщин и Ленобласти, и Санкт-Петербурга – двери гатчинского перинатального центра открыты, мы работаем для вас.

Екатерина Дзюба