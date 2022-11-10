В выходные в области ― полумарафон, заплыв и конькобежные состязания

В субботу, 12 ноября, с 11 до 16 часов Центр культуры и спорта в поселке Войсковицы ждет всех желающих побороться за Кубок Гатчинского района по игре в «Дартс», Центр развития физической культуры и спорта «Волна» в Гатчине в тот же день с 10 часов приглашает на детские старты в челночном беге 4х10 метров, а парк культуры и отдыха «Романовка» в Кингисеппе с 11 часов зовет на «Поиск сокровищ».

В Приозерске на площадке спортивного зала школы № 5 в субботу в 10.40 начнутся соревнования спортивных семей «Стартуем вместе!» в зачет 17-й Спартакиады поселений Приозерского района.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке имени Морозова Всеволожского района 12 ноября с 10.00 проводит Областной фестиваль по баскетболу среди школьных спортивных клубов.

В воскресение, 13 ноября, Гатчина примет чемпионат Ленинградской области по легкой атлетике «Гатчинский полумарафон». Участники забега стартуют в 10.30 на перекрёстке улиц Соборной и Красной.

В Кингисеппе в воскресение в Зале кикбоксинга на улице Дорожников, 7а пройдет 5-й традиционный турнир по общей физической подготовке, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие начнется в 10.00.

Шахматный клуб «Ладья» в городе Никольское Тосненского района 13 ноября в 12 часов приглашает на турнир юниора и выходного дня по шахматам. Состязаться за титул шахматного короля можно будет и в Волосово – Кубок Волосовского района по шахматам стартует 13 ноября в 11.00 в водноспортивном оздоровительном комплексе «ОЛИМП».

Любителей конноспортивных соревнований 13 ноября в 10.00 ждут в Конноспортивном клубе «Winner» в Мурино на муниципальные соревнования по выездке «Всеволожские конные игры-2022».

Сосновый Бор в воскресение организует Фестиваль «ГТО в моей семье» среди жителей Сосновоборского городского округа – соревнования начнутся в 10.00 на базе Стрелкового клуба «Мишень».

Традиционно в выходные в Ленинградской области можно будет покататься на коньках в Ледовом комплексе в Светогорске и на Ледовой арене «ОЛИМП» Кингисеппе. Ледовая арена «Кириши» ждет всех желающих 12 ноября с 10.00 до 21.35 и 13 ноября с 11.30 до 19.30.

Бассейн «ОЛИМП» в Кингисеппе приглашает всех желающих 12 и 13 ноября на свободное плавание, а Шахматно-шашечный клуб им. Григория Доронькина в Тихвине зовет к себе любителей шашек в субботу и воскресение с 11.00 до 18.00 на соревнования за Кубок Ленинградской области по русским шашкам.

Выборг в выходные примет региональные соревнования по лёгкой атлетике: участникам всех возрастов предстоит метать диск, молот и копьё. 12 ноября состязания пройдут с 11 часов на стадионе «Локомотив», а 13 ноября – с 12 часов на стадионе «Авангард».

Также в субботу и воскресение с 11 часов в спортивном зале «Фаворит» в Выборге пройдут состязания на Кубок Ленинградской области по фехтованию.