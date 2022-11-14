Росприроднадзор по СЗФО внепланово проверяет полигон ТКО «Новый Свет-Эко»
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку ООО «Новый Свет-Эко», эксплуатирующего полигон твердых коммунальных отходов в Гатчинском районе Ленинградской области.
Поводом для инициирования надзорного мероприятия стали многочисленные жалобы граждан, а также нештатная ситуация, вызванная обрушением в октябре 2022 года откосов тела полигона и сходом свалочных масс на прилегающий земельный участок.
Экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» произведен отбор проб атмосферного воздуха, почв, отходов, а также фильтрата, образовавшегося в месте обрушения откоса. Проводятся лабораторные исследования. Инспекторы провели осмотр, в ходе которого установлено наличие отходов в месте обрушения откоса, которые запрещены к размещению (автомобильные покрышки).
Проведена маркшейдерско-геодезическая съемка для оценки количества отходов, попавших за границы полигона в результате схода откосов.
По информации Росприроднадзора по СЗФО