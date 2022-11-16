Волейбольные выходные
В минувшие выходные в Гатчине разыграли Кубок города Гатчины по волейболу памяти А.С. Стахова.
12 ноября на площадке ФОК «Арена» соревновались мужчины. В турнире приняли участия 17 команд из Гатчинского района. Захватывающий финал удался и порадовал болельщиков, которые дождались его. Итог мужской части турнира:
- 1 место - ВК «Ижора», капитан Халил Элибоев, лучший игрок команды - Михаил Журишкин;
- 2 место – «Сиверская», капитан Алексей Сидоренко, лучший игрок команды - Евгений Ушаков;
3 место – «ХохловаОП» (ДЮСШ №3), капитан Владислав Варанкин, лучший игрок - Евгений Григорьев;
4 место – «Большие Колпаны», капитан Максим Готин.
13 ноября на площадку вышли 10 команд девушек. Играли по группам (три группы). Очевидных лидеров не было, и тем интереснее проходила каждая игра – вплоть до финальной.
Итог женской части турнира:
- 1 место - команда «Рандом», капитан Ксения Вовк, лучший игрок - Анна Соловьева;
- 2 место - команда «Сиверская», капитан Варвара Грачёва, лучший игрок - Мария Сергеева;
- 3 место - команда «Верево», капитан Анастасия Хисамеева, лучший игрок - Наталья Картель.
Информация Федерации волейбола Гатчинского района