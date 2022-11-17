Большеколпанский центр культуры: тепло, комфортно, эстетично

Директор центра Ирина Федорова провела экскурсию по зданию, претерпевшему глобальную реновацию. Проще говоря, совместными усилиями администрации Гатчинского района и Большеколпанского поселения, а также сотрудников Центра культуры здание было поднято из руин. Неотапливаемый барак превратился в современный, комфортный центр – с качественным ремонтом и просторными функциональными помещениями.

- Когда мы сюда пришли, здесь не было ничего, – рассказывает директор Ирина Вениаминовна. – Одноэтажное кирпичное здание Дома культуры построили в 1970 году, и через тридцать лет оно пришло в полный упадок. В 2002 году мы начали преображение. Помогали все.

…В здании были поэтапно проведены ремонтные работы: заменены система отопления и водоотведения с установкой счетчика учета тепла, канализационная система, электропроводка, двери, сделан капремонт санузлов, хозяйственных помещений, коридора, зрительного зала, холла, крыльца, переоборудованы подсобные помещения.

В ходе ремонта полностью обновился зал для танцевальных занятий, библиотека, кабинет театральной студии и другие помещения.

Снаружи капитально отремонтировали крыльцо и отмостку. В 2017 году был произведен капремонт фасада и надстройка дополнительного этажа. Второй этаж – предмет особой гордости Большеколпанского центра культуры, поскольку изначально никакого второго этажа в здании не было. Но он был необходим. Первого этажа категорически не хватало для многочисленных кружков и занятий. Ни в какие областные программы Центр не попал, и надстройка была сделана на средства местного бюджета – так появился мансардный этаж с большим конференцзалом и прочими помещениями.

Стильная мансарда утеплена и полностью приспособлена для занятий детей и взрослых. Сегодня на втором этаже Центра функционирует зал для игр и творчества самых маленьких, помещение для репетиций музыкального ансамбля – с ударной установкой и синтезатором, выставочное пространство и зал для фитнеса и т.д. В оформлении интерьера использованы современные материалы: экологично, эстетично и практично.

Екатерина Дзюба