Осторожно: педофил «ВКонтакте»!

12 ноября в Коммунарский отдел полиции обратилась мать 12-летней девочки по поводу преступных действий некоего «товарища» из социальной сети «ВКонтакте». Было установлено, что в период с августа месяца до ноября в друзья к ребенку добавился взрослый мужчина по имени Арсен. В ходе личной переписки он неоднократно просил девочку никому не рассказывать об их общении, и при этом присылал видео порнографического содержания. Злоумышленник просил ребенка прислать ему свои фотографии, много раз приглашал в гости.

Как выяснилось, педофил годился в дедушки ребенку. Оперативники установили личность преступника – им оказался 58-летний житель Коммунара Арсен К., не работающий, ранее судимый. 12 ноября гражданин К. был задержан и помещен в изолятор временного содержания. У него изъяты видеокассеты, диски, телефоны.

…Так вот и не грех иной раз отбросить демагогию и нарушить «личное пространство» дитяти, чтобы проверить, с кем наши цветы жизни находятся «ВКонтакте». «Там слов не тратить по-пустому, где нужно власть употребить».