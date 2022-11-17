«Живая кисть» Евгении Комиссаровой

Художественная школа «Живая кисть» - это несколько кабинетов, в которых царит особая атмосфера, свойственная творческим пространствам. Сюда приходят учиться рисовать не только дети, но и взрослые. Как считает руководитель школы Евгения Комиссарова, творчеству все возрасты покорны. Главное — очень сильно захотеть, невзирая на любые ограничения, которые мы, как правило, выставляем себе сами.

«Для меня очень важен результат»

Евгения Комиссарова из тех редких людей, которые в детстве неуютно чувствовали себя в большом и разномастном коллективе, предпочитая уединение. Как призналась Евгения Сергеевна, обычную школу она не любила, зато очень любила рисовать. Сначала это были мультяшные герои и простенькие пейзажи. Потом, когда она поступила в Гатчинскую детскую художественную школу, началась серьезная работа, по сути определившая всю ее жизнь.

- Мне просто очень нравилось рисовать, и поначалу было все равно, что и как, - говорит Евгения Сергеевна. - После школы я поступила в художественное училище имени Н.К. Рериха. Я чувствовала себя художником-живописцем, но поступила на отделение реставрации, как посоветовал мне мой педагог Виктор Александрович Каралкин: это давало возможность получить дополнительную профессию.

В училище Евгения Комиссарова была одной из первых учениц и старалась рисовать как можно больше и лучше.

- Для меня очень важен результат, а результатом я считаю законченную работу, - говорит она. - Чем серьезнее этот результат, тем лучше я себя чувствую.

Закончив художественное училище в 2005 году, Евгения Сергеевна стала давать частные уроки рисования и живописи для детей. К следующему шагу подтолкнул муж: «Это же твое любимое дело, почему бы не организовать свою школу?» И она рискнула.

«Мы учим рисовать!»

Художественная школа «Живая кисть» открылась в 2009 году. С самого начала ей был задан классический формат, а программа обучения строилась на академическом базисе — вне зависимости от возраста обучающихся.

И действительно, в школе Евгении Комиссаровой могут учиться все желающие от пяти до ста лет.

- Научиться рисовать можно в любом возрасте, - уверена она. - И каждому человеку нужно дать такой шанс. Именно этим занимается наша художественная школа. Мы принимаем всех желающих независимо от возраста и возможностей.

Основное направление в школе - классическая программа по рисунку, живописи, композиции, скульптуре. Малыши получают те же академические знания и умения, только им объясняют это более понятным языком, адаптируя специально под них программу.

- Классическое рисование нравится не всем детям — просто потому, что они не пока не могут это оценить, - говорит Евгения Сергеевна. - И я знаю, как с ними работать, чтобы донести до них смысл происходящего. Я подобрала целый ряд упражнений, которые очень быстро ставят руку. В итоге мы за месяц от любительского рисунка можем перейти к нормальной плотной штриховке.

В программу для подростков добавляются предметы, которые преподаются в художественных вузах.

- Отбор в государственную художественную школу довольно жесткий — с точки зрения педагогов ребенок должен дорасти до художественного восприятия, имея при этом определенные навыки, - говорит Евгения Сергеевна. - Мы даем возможность подросткам, которых не приняли в государственную художественную школу, заниматься любимым делом и подготовиться к поступлению в творческие учебные заведения. Дети приходят к нам, «дорастают» у нас, а потом уже идут в художку или остаются у нас до поступления в вуз.

В школе «Живая кисть» организованы и курсы для взрослых. Занятия и для детей, и для взрослых ведут профессиональные художники с большим опытом. Критерии для отбора педагогов здесь довольно серьезные — они должны быть хорошими художниками и любить детей. Но главное — учителя должны гореть своим делом!

Кстати, не так давно в Санкт-Петербурге открылся филиал «Живой кисти», преподавание в котором строится на тех же принципах, что и в Гатчине.

Вокруг и ради преподавания

У Евгении Комиссаровой - три высших образования и две переквалификации, не считая многочисленных тренингов и семинаров.

- Почти пять лет обучения после художественного училища, и все это — вокруг и ради преподавания, - объясняет она. - Мне важно было понять, как правильно развивать творческие навыки у детей. Когда наша школа только открылась, я была очень удивлена, увидев, что первоклашки не могут изобразить человека. Казалось бы, такая простая вещь... Попадались и такие дети, которые не понимали, как рисовать, сколько бы им не объясняли. И я искала ответ на вопрос, почему так происходит. К тому времени я уже перечитала множество литературы по обучению рисунку и живописи, но дети все равно не понимали.

Помогло обращение к психологии, которую Евгения Комиссарова изучала в Институте практической психологии «Иматон».

- Как оказалось, у детей могут быть физиологические зажимы, из-за чего может происходить задержка в развитии, - говорит Евгения Сергеевна. - В силу малого опыта и физиологических нарушений у ребенка может быть недостаточно сформировано и развито понятийное мышление. Кстати, я рекомендую всем родителям хотя бы раз в год водить детей на массаж, чтобы помочь им убрать внутренние зажимы, которые напрямую связаны с мыслительным процессом...

Как предприниматель, Евгения Комиссарова делает все, чтобы уровень школы постоянно рос. Не случайно одно из важных пожеланий к будущим педагогам при приеме на работу в «Живую кисть» - чтобы они увлекались какими-то специфическими художественными дисциплинами, например, гравюрой или витражным искусством.

- Идей много, - говорит Евгения Сергеевна. - В нашей школе, помимо академических, есть и другие профили творчества - каллиграфия, живопись маслом, курсы по ботанической иллюстрации, аниме-иллюстрации, мультипликации. Каждый новый курс мы рассматриваем как очередной большой проект.

Одно из интересных направлений - рукописные книги, которые создаются вместе с детьми. Этот проект хорош своей многогранностью, поскольку маленькие художники одновременно осваивают сразу несколько дисциплин - и каллиграфию, и искусство иллюстрации, и процесс книгоиздания, хоть и в «ручном» виде. И кто знает, может быть когда-нибудь это пригодится им в будущей профессии...

«От творчества отказаться не могу»

Как считает Евгения Комиссарова, предприниматель и руководитель должен быть жестким — без этого в бизнесе никак.

- И мне приходится этому учиться, - говорит она. - Как художник, я люблю выстраивать для себя планы на жизнь и живу по этим пунктикам. Каждый год я выбираю для себя приоритеты в области жизни, которыми спокойно занимаюсь в течение года. Каждый год я выхожу на следующий уровень. И хотя школа отнимает практически все мое время, от творчества отказаться не могу. Творчество для меня — и отдушина, и то, что поддерживает мой тонус. Какой-то излюбленной техники у меня нет. Это может быть, и рисунок, и графика, и масло, и акварель: меня как, наверное, всех художников, качает от одной техники к другой. Сейчас я больше художник-реалист. Люблю рисовать с натуры — цветы, пейзажи, портреты. Хотелось бы выпустить серию открыток с небольшими акварельными портретами животных. Мечта? Конечно, есть! Хочется уехать на Бали, хотя бы на месяц — просто порисовать...

Юлия Лысанюк