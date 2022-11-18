Сообщить о задержке выплат мобилизованным можно на Госуслугах

Новый сервис доступен по ссылке на портале Госуслуг. Обратиться по поводу задержки федеральных или региональных выплат и льгот могут мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, демобилизованные и члены семей военнослужащих.

Чтобы направить обращение, нужно зайти на соответствующий сервис на портале под своей учетной записью, проверить свои данные, указать регион, где военнослужащего мобилизовали. В заявлении нужно описать свою проблему. Минцифры России передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней.