В Гатчине стартовал антинацистский форум

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика». В нем, в частности, говорится:

«Приветствую вас в Гатчине на Международном научно-практическом форуме, приуроченном к очередной годовщине Нюрнбергского процесса. Ваши встречи, проходящие в рамках масштабного проекта «Без срока давности», служат актуальной, исключительно важной цели – изучению трагических страниц Великой Отечественной войны, увековечиванию памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Этим жестоким преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. И мы, и будущие поколения должны понимать, к каким чудовищным последствиям приводит попустительство нацизму, хранить историческую правду, противодействовать всем попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу. Хочу поблагодарить участников проекта – учёных, поисковиков, представителей органов власти, общественных организаций, СМИ – за стремление восстанавливать нравственную, человеческую справедливость, за подвижничество и искреннюю любовь к Родине».

Форум открыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

К участникам форума обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к участникам пленарного заседания.

«Гатчина как никакой другой город испытала все ужасы фашистского геноцида. Здесь, в Гатчине, фашисты создали несколько концлагерей, где погибло более 80 тысяч человек. Стены Гатчинского дворца помнят ещё и «культурный» геноцид. Дворец сегодня восстановлен, а вот глубокие раны той войны остались в душе каждого ленинградца. Каждая ленинградская семья испытать боль потерь. Война закончилась для нас в августе 1944 года, и война дорого обошлась Ленинградской области. Более 3 тысяч посёлков и деревень были уничтожены оккупантами. Только в деревне Большое Заречье фашисты сожгли всех жителей за подозрение в связях с партизанами. Одним из жутких промеров политики нацистов в самой Гатчине стало намеренное уничтожения 850 пациентов и медицинского персонала психиатрической больницы имени Кащенко. Мы продолжаем реализовать проект «Без срока давности». Сейчас работы ведутся на месте Дулага-320 в Луге. Огромную цену заплатила Ленинградская область за Ленинградскую битву. И мы это помним», - отметил Александр Дрозденко.

Главной темой первого пленарного заседания стала «Преступления против человечности. Историческая правда и современные вызовы». Среди первых выступавших – председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.