Семья Игнатьевских на фестивале спорта

Фестиваль проходил в Саранске - столице республике Мордовия с 17 по 19 ноября. Участие в фестивале приняли 180 спортсменов, 48 семейных команд из 28 регионов России и Республики Беларусь.

Семья Игнатьевских упорно боролась за призовые места в разных дисциплинах и по итогу завоевала 4 место в своей возрастной группе. Младшие дети Саша и Люба активно поддерживали родителей и старшую сестру.

В личном зачёте по многоборью (пресс, отжимания, бег на 500 метров) Наталья завоевала 1 место в своей возрастной группе и 4 место в общем зачёте среди 46 человек.

Кроме спортивных состязаний участников ждали культурно-досуговые мероприятия: поход в музей изобразительного искусства, краеведческий музей и стадион «Мордовия Арена» в Саранске. Для детей вечером были организованы игры и мастер-классы.