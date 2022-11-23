Андрей Шарапов – чемпион стран СНГ

Напомним, что в 2020 году Андрей Шарапов стал победителем Первенства мира (МСГС) среди ветеранов по гиревому спорту.

Отметим, что всю подготовку к соревнованиям, приобретение экипировки, страховку, проезд и оплату стартовых взносов спортсмену приходится осуществлять самостоятельно за свой счёт, так как ни одна муниципальная, районная или областная организация, отвечающая за спортивную подготовку по гиревому спорту, поддержки не оказывает.

И тем ценнее победа признанного энтузиаста гиревого спорта А.Н. Шарапова, которому исполнилось 50 лет!





Виталий Логинов