Андрей Шарапов – чемпион стран СНГ
В Санкт-Петербурге завершился Чемпионата стран СНГ по гиревому спорту (МСГС). В жиме гири 24 кг по длинному циклу победителем стал житель Новосветского поселения, сотрудник завода «Буревестник» Андрей Николаевич Шарапов - он выполнил 190 подъемов.
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Напомним, что в 2020 году Андрей Шарапов стал победителем Первенства мира (МСГС) среди ветеранов по гиревому спорту.
Отметим, что всю подготовку к соревнованиям, приобретение экипировки, страховку, проезд и оплату стартовых взносов спортсмену приходится осуществлять самостоятельно за свой счёт, так как ни одна муниципальная, районная или областная организация, отвечающая за спортивную подготовку по гиревому спорту, поддержки не оказывает.
И тем ценнее победа признанного энтузиаста гиревого спорта А.Н. Шарапова, которому исполнилось 50 лет!
Виталий Логинов
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