Полигон «Новый Свет – Эко» - на контроле в Следственном комитете РФ

К главе СК России А.И. Бастрыкину в приемную «ВКонтакте» в комментариях обратилась жительница города Гатчины Ленинградской области. Она сообщила о полигоне твердых бытовых отходов «Новый Свет - Эко» в Гатчинском районе, осуществляющем свою деятельность вблизи перинатального центра и жилых районов. Несмотря на решение суда о незаконной эксплуатации и размещении отходов III и IV классов опасности с отступлением от проектной документации, превышение высоты и мощности полигона, организация получила соответствующую лицензию.

В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину доложить о ходе и предварительных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

По информации пресс-служба СК России