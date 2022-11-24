Житель Гатчины подозревается в распространении детской порнографии.
22 ноября в Гатчине задержали 44-летнего мужчину, изобличенного в распространении детских фотографий порнографического содержания. Через WhatsApp он отправлял фото ребенка, заведомо не достигшего 14-летнего возраста.
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Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ. Следственные мероприятия по изобличению гражданина в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних продолжаются.
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