В Гатчине наряд Росгвардии задержал хулигана, повредившего имущество кафе

Гражданин вместе со своей знакомой находился в кафе-шаверме, когда между ними произошла ссора. Его спутница покинула заведение, вскоре после этого мужчина тоже вышел на улицу, после чего ударом ноги разбил стекло входной двери и скрылся с места происшествия.

Персонал кафе сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и, получив приметы хулигана, приступил к его розыску.

Работая по «горячим» следам, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали разыскиваемого правонарушителя около одного из домов на улице Лейтенанта Шмидта. Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО