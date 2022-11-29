В Гатчине наряд Росгвардии задержал хулигана, повредившего имущество кафе
29 ноября около 05:30 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали нетрезвого гражданина, из хулиганских побуждений повредившего имущество круглосуточного кафе на Соборной улице в Гатчине.
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Гражданин вместе со своей знакомой находился в кафе-шаверме, когда между ними произошла ссора. Его спутница покинула заведение, вскоре после этого мужчина тоже вышел на улицу, после чего ударом ноги разбил стекло входной двери и скрылся с места происшествия.
Персонал кафе сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и, получив приметы хулигана, приступил к его розыску.
Работая по «горячим» следам, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали разыскиваемого правонарушителя около одного из домов на улице Лейтенанта Шмидта. Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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