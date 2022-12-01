Фотовыставка «Жена героя» откроется в Президентской библиотеке

В экспозиции представлены 50 портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Это 50 фотоисторий о красоте, вере, стойкости и самоотверженности. В рамках проекта жёны российских военнослужащих фотографировались в кителях супругов. Китель несёт в себе сакральную мысль – это бремя и ответственность, которые ложатся не только на мужчин, но и на женские плечи. Каждая фотография сопровождается письмами участниц к супругам. Экспозиция является особенно актуальной в период проведения специальной военной операции.

Идею проекта, которая зародилась в Самаре, поддержали жены и матери военных из Калининграда, Тольятти, Перми, Рязани, Челябинска и других городов России. Патриотический проект высоко оценил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В открытии выставки примет участие автор идеи – Екатерина Колотовкина, руководитель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Центрального военного округа и директор по развитию общественного культурно-социального фонда поддержки военнослужащих и их семей «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова, а также участницы проекта.

После открытия выставки состоится круглый стол на тему «Я верю в свой народ» с участием представителей общественных женских организаций и объединений, органов исполнительной власти, Министерства обороны Российской Федерации и средств массовой информации Санкт-Петербурга.

Организаторами мероприятия выступают Президентская библиотека, Фонд социальных инициатив «Мирные люди» и общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» при поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга.