Награды молодым профессионалам вручили в Гатчине

В церемонии награждения также приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва. Присутствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- У нас становится хорошей традицией по итогам уходящего года отмечать лучших из лучших в Ленинградской области, – заметил Александр Дрозденко, поздравляя призеров и победителей. – Сегодня мы отмечаем тех, кто достойно представлял 47 регион на чемпионатах профессионального мастерства на всероссийском уровне. Ленинградская область сегодня оценивается как очень сильный регион, который всегда составляет хорошую конкуренцию остальным субъектам Российской Федерации.

Губернатор особо поблагодарил ребят, которые участвовали в соревнованиях «Абилимпикс»:

- Вам сложнее, чем многим – и учиться, и работать, и участвовать в соревнованиях. Ваша победа ценится вдвойне: она завоевана как в борьбе с конкурентами, так и в борьбе с самим собой и со стереотипами.

В национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2022 году 23 студента и школьника из Ленинградской области стали обладателями медалей или медальонов. 21 представитель области занял призовые места в чемпионате «Абилимпикс».

Ленинградская область – один из немногих регионов России, где предусмотрено премирование победителей, призеров и наставников победителей чемпионатов. Так, премия победителю национального чемпионата «Молодые профессионалы» составляет 250 тысяч рублей. Призеры – за второе, третье и четвертое место – получают 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Победителям национального этапа чемпионата «Абилимпикс» за первое место присуждается премия 100 тысяч рублей, за второе – 80 тысяч и за третье – 60 тысяч рублей.