Ученик из Гатчинского района победил в эколого-биологической олимпиаде

За победу боролись 20 команд из разных районов области. Возраст участников соревнований от 11 до 17 лет.

Ребята состязались в пяти командных этапах - «Лесные пожарные», «Таксация», «Ботаника и дендрология», «Семена лесных растений», «Следы лесных животных», а также в индивидуальном – «Олимпиада».

Глеб Стехновский, ученик 9 класса Дивенского филиала Рождественской средней школы Гатчинского района, член школьного лесничества «Зелёный дом», стал победителем в индивидуальном зачёте эколого-биологической олимпиады.

В командном этапе соревнований вместе с Глебом Стехновским м принимали участие ученица 9 класса Алина Акимова и ученик 6 класса Владимир Путилов.

Подготовили участников соревнования руководители школьного лесничества «Зеленый дом» Ольга Владимировна Ресенчук и Ольга Алексеевна Кушакова.

Руководство государственного учреждения Ленинградской области «Ленобллес» поблагодарило всех участников соревнований за проявленную активность, целеустремленность и демонстрацию знаний в области лесоводства, лесовосстановления, охраны и рационального природопользования.