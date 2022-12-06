Футбольный мастер-класс для гатчинских школьников

Мероприятие было организовано в рамках стратегического проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». В 2022-2023 учебном году в проекте принимают участие 2150 школ из 48 субъектов Российской Федерации. Среди них 30 школ Ленинградской области, в том числе две школы Гатчинского района – Большеколпанская и Пригородная.

Второго декабря показательная тренировка и футбольные мини-матчи прошли в зале Районной ДЮСШ в поселке Новый Свет.

Какие задачи решает проект «Футбол в школе», пояснил генеральный директор Федерации футбола Ленобласти Сергей Галактионов.

- Российский футбольный союз сейчас выстраивает пирамиду по детскому и юношескому футболу, и в основании этой пирамиды лежит проект «Футбол в школе» по привлечению как можно большего количества детей к игре в футбол. Проект состоит из пяти элементов — проведение футбольных уроков физкультуры для мальчиков и девочек, организация на базе школ секций, обучение и поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля «Футбол в школе» и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги, которая будет запущена в 2023 году. Школы-участницы проекта уже получили материальное обеспечение: хороший набор инвентаря для тренировочной деятельности, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта. Также Российским футбольным союзом и Министерством просвещения разработан образовательный модуль по виду спорта «футбол» для ведения уроков физкультуры в 1-4 класса, 5-9 и 10-11 классах. Учителя физкультуры получили образовательную и методическую поддержку.

- Значит, школам, попавшим в проект, повезло.

- Можно сказать и так. Наша главная задача - создать все условия для того, чтобы каждый ребенок получил возможность познакомиться с футболом на уроках физкультуры и, надеемся, полюбить его. Не менее важно и то, что многие из ребят захотят продолжить тренировки в школьных секциях и детско-юношеских командах нашего региона. Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта сможем увеличить количество детей, занимающихся футболом, а также выявить наиболее талантливых юных футболистов. Таким образом, «Футбол в школе» становится одним из элементов системы поиска талантов и, как следствие, базовой частью всей футбольной пирамиды.

Этот проект в любом случае дает детям прекрасное разностороннее физическое развитие, приучает к дисциплине, собранности. От него для ребенка только плюсы. Детям нравятся коллективные спортивные игры и соревнования. Они вызывают массу положительных эмоций.

Мастер-класс для учеников Пригородной школы провели действующие профессиональные футболисты ФК «Ленинградец» - основного футбольного клуба Ленинградской области.

В роли наставников выступили защитник команды Илья Булыгин и полузащитник Даниил Соколов. Футболисты молодые, учатся в институтах. Вся их жизнь, лет с шести, – тренировки и игры, а футбол – работа. Отсюда и более взрослое отношение к жизни. Футболисты с удовольствием показывают детям то, что знают сами, участвуют в играх - это всегда проходит весело и здорово. А еще, как пояснили футболисты, им хотелось, чтобы такие показательные выступления мотивировали детей серьезно подходить к тренировочному процессу, если они хотят стать настоящими профессионалами.

Вместе с коллегами за тренировкой внимательно наблюдала директор Пригородной школы Наталья Золдырева. Что же помогло школе получить право на участие в проекте?

- В программе развития нашей школы есть подпрограмма «Школа – территория здоровья». Для этого созданы все условия: есть спортивный и тренажерный залы, в прошлом году открылся новый стадион. Благодаря правительству Ленобласти, администрации Гатчинского района, комитету образования и администрации Новосветского поселения у нас появился спортивный комплекс для воркаута. В школе активно ведется внеурочная деятельность по таким спортивным направлениям как футбол, баскетбол, волейбол, шахматы. С 2014 года функционирует школьный спортивный клуб «БЭМС» (быстрые, энергичные, молодые, симпатичные), - рассказала Наталья Викторовна.

Учитель физкультуры Мархет Магомедова работает в Пригородной школе более 30 лет. Как она пояснила, школа вошла в проект, потому что учащиеся неоднократно становились призерами и победителями областной спартакиады школьников по футболу и других спортивных состязаний.

- Думаю, именно эти заслуги помогли нашей школе пройти отбор и стать участниками проекта, - говорит Мархет Адамовна. - Мы первый год в проекте. Первым делом внесли изменения в программу образовательного процесса: добавили футбол - это третий час физкультуры. Вся начальная школа уже перешла на этот проект. Также у нас появилось дополнительное оборудование – все, что нужно для занятий футболом. Учителя физкультуры прошли обучающий курс и получили соответствующий сертификат. Сейчас в зале играют ученики 4-6 классов - мои ученики и моей коллеги Марии Юрьевны Богдановой. Хотели участвовать, естественно, больше. Отбор шел среди лучших. Здесь ребята, которые занимаются не только футболом, но и баскетболом, боксом. Им всем, как вы видите, нравится заниматься спортом, поэтому они с удовольствием откликнулись и пришли на мастер-класс.

Педагоги тепло поблагодарили Районную ДЮСШ, с которой школа много лет работает в тесном сотрудничестве. Директор Виталий Курочка предоставляет школьникам зал для дополнительных тренировок и мастер-классов, поэтому и спортивные результаты достойные.

Татьяна Можаева