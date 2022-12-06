Каждый урок должен быть интересен

В плане работы были просмотр занятия по физической культуре молодого специалиста Екатерины Осиповой, мастер-класс учителя-логопеда Алины Молиной, знакомство со школьным музеем, а еще «Веселые старты» между командами дошкольников и первоклассников.

«От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш», - слова Сухомлинского, сказанные почти сто лет назад, невольно вспоминаются, когда переступаешь порог Кобринской основной школы. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, забота о сохранении традиций русского народа и инновации в преподавании, использование современных игровых технологий в обучении и сказочный мир А.С. Пушкина - все это увидели мы здесь.

Российская школа всегда была одной из самых авторитетных и признанных в мире, а сельская школа умеет соединять инновационные подходы в образовании с богатейшим опытом советской школы.

Директор этой необыкновенной школы Александра Неклюдова с такой любовью и гордостью рассказывает о достижениях учащихся и педагогов, что сразу понимаешь: эта сельская школа - место сохранения самых лучших традиций образования и воспитания гармонично-развитого человека.

Путешествие в школьный музей «Русского быта», где юные экскурсоводы познакомили нас с жизнью русского крестьянства и многочисленными экспонатами, любовно собранными педагогами, родителями и детьми школы, плавно перешло в мастер-класс школьного логопеда Алины Молиной. «Развитие левостороннего полушария головного мозга у детей с ОВЗ с помощью специально подобранных физических упражнений» - уже одно название темы урока повергает в шок неподготовленного человека. Презентация, использование интересных форм работы с детьми, умение яркой подачи материала - можно только позавидовать школе, где работают такие молодые специалисты. Лучшим показателем интереса к уроку были блокноты в руках инструкторов по физической культуре, в которые они старались успеть записать упражнения и, конечно же, попробовать их на себе.

Заместитель директора Кобринской школы, руководитель дошкольного структурного подразделения Галина Чирва уже в детском саду рассказала, как изменилось представление о том, что такое современная школа, как изменились требования, которые ей предъявляет общество: «Но базовая ценность для нас неизменна - это успех каждого ребенка. Его невозможно достичь без качественного воспитания и образования. И это не просто красивые и правильные слова. Это результат ежедневного труда педагогов».

Занятие по физической культуре молодого педагога Екатерины Осиповой отличалось доброжелательностью, вниманием к деталям выполнения упражнений. Тема занятия «Развитие интеллекта детей с помощью специально подобранных физических упражнений» - одна из общих в работе специалистов-дошкольников и учителей школы.

«Веселые старты» между воспитанниками детского сада и первоклассниками продолжили тему преемственности. Все эстафеты были подобраны Екатериной Олеговной не только для развития скоростных способностей детей, но и для развития детского интеллекта.

«Каждый урок проводится для конкретных детей и должен быть интересен и полезен им», - считает педагог, и мы с ним полностью согласны: знания должны быть взаимосвязаны и иметь практическую основу. Тогда мы сможем достичь главной цели - сделать систему российского образования одной из лучших в мире.

Татьяна Алексеева,

педагог-наставник, инструктор по физической культуре