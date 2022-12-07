Бадминтон – короткой строкой

В Омске на первенстве России до 13 лет бронзовую медаль в парном разряде выиграл Даниил Юнак.

В Орле на всероссийском юношеском турнире серии Гран-При 3 звезды «Встающие на крыло» в возрасте до 13 лет отличились Даниил Юнак и Александр Никуленко. Даниил занял второе место в одиночном разряде, 2 место в парном разряде и 3 место в смешанном парном разряде. Александр Никуленко занял 3 место в парном разряде.

В возрасте до 11 лет на всероссийском юношеском турнире «Орлята», который проходил в Орле, Александр Никуленко победил в одиночном разряде и занял 3 место в парном разряде.

В Санкт-Петербурге на юношеском турнире «Невский волан» гатчинские спортсмены также показали высокие результаты:

- в группе до 15 лет Максим Дунин и Роман Мирошников заняли 3 место в парной категории среди юношей.

- в группе до 13 лет Валерий Нищих стал третьим в одиночной категории среди юношей и вторым в парной категории.

- в группе до 11 лет Валерий Нищих и Елена Боровкова завоевали серебро в смешанной парной категории. Михаил Викулов взял бронзу в смешанной категории. Елена Боровкова выиграла золотую медаль в паре девочек.





Владимир Русских, президент Федерации бадминтона Ленобласти