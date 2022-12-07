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Гатчинские боксеры завоевали «Янтарные перчатки»

Воспитанники Гатчинской детско-юношеской спортивной школы стали призерами международных соревнований по боксу «Янтарные перчатки».

Рубрики:  Спорт

Соревнования прошли в Калининграде и собрали 240 участников из России, Белоруссии и Германии.

Серебро турнира завоевал Андрей Попов в весовой категории 51 кг, бронза — у Никиты Поленка в категории 86 кг. Чемпионом среди взрослых в весовой категории 54 кг стал Даниил Алексеев.