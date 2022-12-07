Гатчинские боксеры завоевали «Янтарные перчатки»

Алина Воробьева – предприниматель, основатель студии фитнеса для женщин и детей под названием «your AURA» в Гатчине. В этом году получила статус социального предприятия и смогла рассчитывать на региональную поддержку. Успешно защитив свой проект, получила грант от комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.