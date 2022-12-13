Медали гатчинских бадминтонистов

В соревнованиях принимали участие 337 спортсменов. Ленинградскую область представляли три спортсмена - воспитанники Бадминтонного клуба «Гатчина» Георгий Сивцев, Всеволод Черкасов и Анастасия Фёдорова.

Анастасия Фёдорова в группе до 17 лет попала в 8-ку сильнейших пар девочек. А юноши завоевали четыре медали. В группе до 17 лет в мужском одиночном разряде золото завоевал Георгий Сивцев. В группе до 15 лет обладателем золотой медали стал Всеволод. В мужском парном разряде в группе до 17 лет Георгий и Всеволод завоевали бронзу. На счету Георгия Сивцева еще и серебряная медаль, которую он завоевал в паре с Софией Сыпко в миксте.

- Игры были напряжёнными. Ребятам достались непросто их победы. Но они абсолютно заслуженные! – отметила их тренер Анастасия Русских.