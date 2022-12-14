Девочки начинают и выигрывают

На турнир приехали представители Тамбова, Воронежа, Липецка, Пензы, Ельца, Саратова, Мичуринска, Гатчины и Соснового Бора.

Гатчину на турнире представляли Ксения Копачева, Лидия Улитина, Матвей Фролов, Матвей и Александр Феденко – воспитанники тренера Алексея Михайлова.

Ксения Копачева технично прошла всех своих соперниц по турнирной сетке и по праву стала обладательницей первого места в своей весовой категории.

Лидия Улитина в новой для себя весовой категории досрочно одержала все победы, а их было четыре, и так же стала победительницей данного турнира.

Матвей Фролов сражался в категории, где был очень качественный состав участников. Все могли претендовать на первое место, но те, кто были более выносливыми и терпеливыми, поднялись на высшую ступень пьедестала. Матвею не хватило выносливости, и как итог - бронза.

Команда благодарит за финансовую поддержку выезда спортсменов Романа Александровича Талалаева.

По информации СК «Сокол»