Студентов областных колледжей приглашают в спортивные клубы

«В Ленинградской области ведется масштабная работа по увеличению числа людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, особенно среди молодежи. И если в сфере детского спорта мы уже заявили о себе, то студенческий спорт нам только еще предстоит развивать. Я уверен, чтобы вырастить здоровое поколение, необходимо популяризировать занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях. Мы видим насколько среднее профессиональное образование в регионе сегодня востребовано, поэтому приняли решение создавать спортивные клубы в техникумах и колледжах. У нас амбициозные цели: в следующем году мы хотим стать участниками фестиваля Ассоциации студенческих спортклубов России», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, который курирует спортивное направление в регионе.

В качестве базовых выбраны пять направлений: волейбол, баскетбол, бадминтон, флорбол и хоккей в валенках. В календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Ленобласти на 2023 год войдут соревнования и спортивные фестивали. Часть соревнований станут отборочными этапами окружных и всероссийских турниров.





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