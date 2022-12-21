Акция «Редкая фракция»
Предновогодняя акция «Редкая фракция» пройдет в Гатчине в субботу, 24 декабря, с 11 до 13 часов около бассейна «Волна» (бывший ПИЯФ) на улице Крупской.
Рубрики: Экология
На акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ /1\, HDPE /2\, стекло, металл, макулатуру.
К акции присоединится сообщество «Круг Жизни: сдай макулатуру - вырасти дерево», которое будет принимать макулатуру и Пэт-бутылки в обмен на зеленые баллы, а также книжки для сельских библиотек.
На акции будут работать волонтеры Благотворительного фонда «Благо Дари», подопечным которого в особенности сейчас нужны продукты длительного хранения и памперсы.
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