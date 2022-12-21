Акция «Редкая фракция»

На акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ /1\, HDPE /2\, стекло, металл, макулатуру.

К акции присоединится сообщество «Круг Жизни: сдай макулатуру - вырасти дерево», которое будет принимать макулатуру и Пэт-бутылки в обмен на зеленые баллы, а также книжки для сельских библиотек.

На акции будут работать волонтеры Благотворительного фонда «Благо Дари», подопечным которого в особенности сейчас нужны продукты длительного хранения и памперсы.