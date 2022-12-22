Домашний кролик: живая игрушка или настоящий компаньон?

Опытные владельцы кроликов предупреждают: это не плюшевая игрушка, которой можно позабавиться на каникулах. Это новый полноценный член семьи – такой же, как собака или кошка. Держать декоративного кролика дома – серьезная ответственность. Лишь при должном уходе и внимании он станет вам верным, добрым и настоящим другом. При хорошем уходе эти зверьки могут жить до 10-12 лет, так что важно помнить: кролик – это не на время, кролик - навсегда.

Какие они, эти пушистые комочки счастья?

Декоративные кролики — одни из самых популярных питомцев во всем мире. Их любят и взрослые, и дети. Они невероятно милы, забавны и пушисты, имеют игривый характер, любят общаться и приносят радость всем, кто берёт их на руки. Если вы решили завести у себя дома этого очаровательного зверька, вам будет полезно узнать об особенностях и повадках своего будущего питомца.

Первое, что нужно знать о кроликах — это животные социальные. Они нуждаются в обществе, и этим объясняется их привязанность к человеку. Кролики отличаются любознательностью, имеют хорошо развитую память, а еще они очень умны и догадливы.

Наблюдать за кроликами — одно удовольствие! Они не только любят играть, но и неплохо поддаются дрессировке. Кролик быстро запоминает свое имя, некоторые простые слова и даже может со временем начать выполнять довольно сложные задания.

У каждого кролика — свой характер, но в любом случае все они нуждаются в общении, и одиночество для них - большой стресс. А ещё это очень хрупкие и впечатлительные существа, поэтому их не рекомендуется заводить для маленьких детей, особенно в качестве первого питомца.

Эти животные очень чувствительны и привыкают к одному хозяину и к определённой обстановке. Для нормальной жизни кроликам нужны покой и тишина. У кроликов слабое сердце - смена локации, громкие неожиданные звуки или резкие движения могут стать для них фатальными.

Кролика нельзя постоянно хватать на руки и тискать. Во-первых, ему это может не понравиться, и тогда он способен серьезно ранить человека. А во-вторых, у кролика такой хрупкий скелет, что достаточно небольшого сжатия, чтобы случилась беда.

Декоративные породы кроликов

Как правило, в наших квартирах можно увидеть именно декоративных кроликов, часто очень миниатюрных. Всего таких «домашних» пород — около двухсот, но чаще всего заводят следующих зверьков.

Ангорский кролик

Кролики этой породы напоминают пушистый шарик. У них короткие ушки с милыми кисточками. Окрас может быть разным.

Ангорские кролики считаются спокойной породой, их часто покупают детям. Особенность таких зверьков — длинная шерсть, которая требует тщательного ухода. Ангорского кролика нужно регулярно расчесывать.

Гермелин, или польский горностай

Это очаровательные зверьки с белоснежной шерстью. Они очень дружелюбные и любознательные. Польским кроликам также требуется уход за шерстью. Ещё одна особенность гермелинов — они особо чувствительны к резким звукам и высокой температуре.

Цветные карликовые кролики, или северные гномы

Это одни из самых маленьких и неприхотливых в уходе декоративных кроликов. У них спокойный характер и крепкое здоровье. Их короткая шерстка не требует особого ухода. Эти малыши очень социальны: им нужно много общаться с людьми или играть с другими домашними животными. Чаще всего их содержат парами.

Вислоухий баран

Это миниатюрные кролики, чем-то напоминающие ягненка. Своё название получили из-за длинных, свисающих до пола ушек, которые придают им особое очарование. Длина шерсти бывает от средней до длинной.

По характеру эти кролики добродушны и легко ладят с людьми. Но обижать их нельзя — могут сильно укусить. Слабое место у этих малышей — длинные ушки. Они часто волочатся и пачкаются, что может привести к воспалению.

Львиная головка

Такое название эти кролики получили из-за удлиненной шерсти на груди и голове. Они умны, игривы и дружелюбны к людям, но более робки, чем другие породы. «Львенка» легко напугать, что может вызвать у него агрессию.

Поскольку это длинношерстные кролики, им требуется особый уход за шерстью.

Карликовый рекс

Эта порода считается одной из самых элитных. У рексов пропорциональное телосложение и роскошная бархатная шерстка, которая не требует вычесывания. Эти кролики считаются хорошими компаньонами. Они нуждаются в общении, быстро запоминают свое имя и отзываются на него.

Как содержать кроликов

Кролики неприхотливы в содержании и, при надлежащем уходе, могут прожить долгую и счастливую жизнь.

Дом для малыша

У кролика должно быть место, где он бы чувствовал себя безопасно и комфортно. Зверька лучше содержать в достаточно большой клетке, чтобы он мог свободно по ней передвигаться и вставать на задние лапы. Дно клетки нужно застелить соломой, сеном или осиновой стружкой.

Внутри клетки нужно разместить домик, поилку и кормушку. Также стоит оборудовать место для туалета (лоток): кролики — очень чистоплотные животные и предпочитают оправляться в одном и том же углу клетки.

В клетку можно положить игрушки - деревянные лесенки, мостики, барабаны, карандаши, пластиковые качели, текстильные игрушки.

Прогулки по квартире

Кролики — очень активные и любознательные зверьки, и им нужно пространство для ежедневных прогулок и игр. Их можно и нужно выпускать из клетки. Но не забывайте: кролики будут грызть все, что попадется им на зуб, в том числе провода, стены, мебель. Поэтому помещение для прогулок нужно заранее обезопасить.

Еще одна существенная особенность кроликов: они оставляют свои «горошинки» непроизвольно и чуть ли не на каждом шагу.

Стоит знать, что кролики особенно активны ранним утром и вечером. А спят они, соответственно, днем, устав от утренних хлопот.

Чем кормить и поить?

Кролики любят покушать, от чего часто страдают от лишнего веса. Их рацион должен на две трети состоять из сена. Еще одна треть — специальный концентрированный корм в виде гранул. 2-3 раза в неделю кроликам можно давать свежую зелень, овощи и небольшое количество фруктов. Летом рацион полезно разнообразить свежими травами.

Важный момент: зубы у кроликов растут всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы зверек употреблял в пищу твердые продукты (сено или прутики)— для естественного стачивания зубов. И, конечно же, кроликам необходима чистая вода в достаточных количествах.

Минусы декоративных кроликов

Как и у любых других животных, у домашних кроликов есть и свои минусы. Так, например, кролики могут метить территорию мочой, обладающей специфическим запахом.

Важно продумать и вопрос совместного проживания кроликов с другими домашними животными. Не стоит забывать, что кролик, по своей природе — жертва, а, например, кошка или собака — хищники и охотники. А хищник, даже если склонен просто поиграть, может в любой момент «вспомнить» о своем основном инстинкте. К тому же, в силу своей хрупкости, кролик может получить серьезную травму даже во время обычной игры с более массивным другом.

Очевидно, что, за исключением нескольких минусов, кролики могут стать замечательными домашними питомцами. Если относиться к малышу с любовью и нежностью, он непременно ответит взаимностью. Кстати, знаете ли вы, что кролики умеют мурлыкать? Они это делают, когда совершенно довольны своей жизнью. Если лаская своего пушистого друга, вы услышите подобные звуки — вас можно поздравить: ваш кролик находится на седьмом небе от счастья!

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой