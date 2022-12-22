Шахматы вошли в областной школьный спорт

Теперь в школьных спортивных клубах Ленинградской области появится секция шахмат, которую может выбрать ребенок в качестве альтернативы базовым видам занятий, входящим в Лигу школьного спорта – баскетболу, бадминтону, флорболу, чирлидингу, футболу и легкой атлетике.

«Сегодня у нас активно развивается детский спорт. Наш регион – лидер России в этом движении, и сегодня к нам присматриваются другие субъекты. На сегодняшний день в области официально зарегистрировано 317 школьных спортивных клубов, в которых занимаются более 57 тысяч школьников. Благодаря проекту «Детский спорт» отремонтировано 157 спортивных залов в сельских школах и более 200 стадионов, образована региональная Лига школьного спорта, в которую включены соревнования по 9 видам спорта. Это очень важная работа», — прокомментировал итоги заседания общественного совета партийного проекта «Детский спорт» заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий развитие спортивного направления в регионе.

Соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Всероссийской федерации школьного спорта и областной спортивной федерацией шахмат будет способствовать вовлечению большего числа детей и подростков в школьные спортивные клубы.