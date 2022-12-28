Врач Гатчинской КМБ – победитель премии «Выбор пациентов НаПоправку -2022»
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Гатчинской КМБ, травматолог-ортопед высшей категории Максим Исаев второй год подряд стал победителем ежегодной премии «Выбор пациентов НаПоправку -2022» среди врачей Москвы и Петербурга.
Рубрики: Здравоохранение
В этом году премию получили 6250 врачей из 175 городов России. победителями стали доктора с рейтингом выше 4 баллов по 10+ проверенным отзывам.
«НаПоправку» - это крупнейший сервис онлайн-записи на приём к врачам, с которым сотрудничают больше 5000 клиник, из них более 700 - из Москвы и Петербурга, а отдел модерации тщательно проверяет отзывы пациентов на достоверность.
По информации пресс-служба Гатчинской КМБ
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.