Врач Гатчинской КМБ – победитель премии «Выбор пациентов НаПоправку -2022»

В этом году премию получили 6250 врачей из 175 городов России. победителями стали доктора с рейтингом выше 4 баллов по 10+ проверенным отзывам.

«НаПоправку» - это крупнейший сервис онлайн-записи на приём к врачам, с которым сотрудничают больше 5000 клиник, из них более 700 - из Москвы и Петербурга, а отдел модерации тщательно проверяет отзывы пациентов на достоверность.

По информации пресс-служба Гатчинской КМБ