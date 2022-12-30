Ни робота-пылесоса, ни денег
Покупка на Aliexpress может обернуться финансовой потерей. Житель Гатчины неудачно заказал товар на сайте и стал жертвой мошенничества.
Рубрики: Криминал
28 декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 42-летнего мужчины. Он оформил заявку на покупку робота-пылесоса стоимостью 37500 рублей на Aliexpress, в форме для заказа указал свои данные, после чего в мессенджере WhatsApp ему поступило сообщение от неустановленного лица: заказанный им товар закончился, но можно оформить заказ через «Яндекс Доставку».
Он отменил заявку на сайте Aliexpress и перешел по ссылке, которую ему скинул неизвестный. Там покупатель ввел данные принадлежащей ему банковской карты, с неё были списаны деньги в сумме 37500 рублей. Больше неизвестный доброжелатель на звонки и сообщения не отвечал.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
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