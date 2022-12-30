Вы прекрасны – спору нет!

Основной целью конкурса было пробудить в юных участницах желание раскрыть свои творческие способности, приобрести новые знания и умения, а также показать внешнюю и внутреннюю красоту маленьких дарований.

И вот итоги подведены, самый волнительный момент уже вошел в историю конкурса. Позади месяц активной подготовки, яркие события, увлекательные мероприятия, обучение и мастер-классы от многочисленных партнеров.

Организаторы конкурса – Виктория Шелестова и Ирина Яковлева, руководители модельной школы «My Way», от всей души благодарят родителей за их вклад. Ведь только с их помощью и поддержкой дети прошли интересный путь подготовки к финалу.

Результаты конкурса «Мини Мисс Гатчина 2022»: семь корон и 11 номинаций.

Представляем вам победителей:

- «Мини Мисс Гатчина» - Елизара Игнатьева,

- «Мисс Junior Гатчина» - Кира Яценко.

- Первая вице «Мини Мисс Гатчина» - Виктория Верещагина.

- Первая вице «Мисс Junior Гатчина» - Миланья Свирида.

- Вторая вице «Мини Мисс Гатчина» - Аделина Лучшева.

- Вторая вице «Мисс Junior Гатчина» - Анжелика Хвастунова.

В течение месяца на просторах интернета шла борьба за звание «Народной Мини Мисс». Обладательницей титула стала - Мария Уланова.

И, конечно, свой индивидуальный и неповторимый титул получила каждая из девочек. Мини Мисс «Артистизм» - Анжелика Хвастунова; Мини Мисс «Интеллект» - Миланья Свирида; Мини Мисс «Полёт» - Екатерина Козлова; Мини Мисс «Спорт» - Мария Уланова; Мини Мисс «Стиль» - Кира Яценко; Мини Мисс «Грация» - Анастасия Новикова; Мини Мисс «Элегантность» - Елизара Игнатьева; Мини Мисс «Голос» - Виктория Верещагина; Мини Мисс «Оригинальность» - Сафия Вильданова; Мини Мисс «Талант» - Аделина Лучшева; Мини Мисс «Обаяние» –Валерия Черненко.

- Мы очень благодарны нашему уважаемому жюри за объективность, беспристрастность и за сложный выбор, - говорят организаторы конкурса. - В этом году у нас было очень представительное жюри. Его возглавил Максим Данилин - генеральный продюсер Международной детской недели моды в Санкт-Петербурге и в Сочи, основатель федеральной сети детских модельных школ MD FASHION SCHOOL. Огромное спасибо ТРК «Кубус» за предоставленную возможность проведения конкурса красоты и таланта. И, конечно, благодарим всех партнеров. Девочки получили множество эмоций и замечательные подарки.

Татьяна Можаева

Фото Николая Гатко