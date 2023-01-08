«Ёлки, палки и щепа»: сдай ёлку на переработку!

Организатором акции «Ёлки, палки и щепа» в Гатчине выступают волонтеры движения «РазДельный Сбор.Гатчина». После сбора ёлочки при поддержке администрации Гатчинского района будут раздроблены в щепу и отправлены в конюшню «Авенсис» на подстилку и корм животным

Акция по сбору новогодних ёлок в Гатчине будет проходить два дня: 15 января, в воскресенье, с 11 до 13 часов, и 21 января, в субботу, с 11 до 13 часов.

Принимать новогодних красавиц будут в четырех точках Гатчины:

- ул. Рощинская, 11а, координатор точки Алевтина Чирва,

- торговый комплекс «Мегаполис», пр. 25 Октября, дом 42, координатор точки Инга Тюкавина,

- сквер «Юность», координатор точки Алина Рыкова,

- микрорайон Аэродром, ул. Диагональная на пересечении с ул. Зверевой, координатор точки Андрей Алфёров.

На переработку принимаются ели, сосны и пихты, как сочные зелёные, так и сухие, как целыми деревьями, так и ветками. Если иголки осыпались, то их можно сдать в отдельном мешочке. Главное требование: все деревья и ветки должны быть очищены от мишуры, блёсток, игрушек и не должны быть обработаны искусственным снегом. Помните, зверям на щепе спать и немножечко жевать!

Кроме того, хвойные должны быть освобождены от транспортной упаковки (ткани, полиэтилена, мешковины, верёвок, скотча), которую просим забирать с собой, а не оставлять на пунктах и акциях.

Проект «Ёлки, палки и щепа» реализуется общественными организациями «Экологические добровольческие проекты» и «Мусора.Больше.Нет» при поддержке Фонда президентских грантов.