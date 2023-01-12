150 тысяч – за «поломку кассы» в виртуальном борделе

8 января в дежурную часть Войсковицкого отдела поступило заявление от 24-летнего мужчины, который решил заказать услуги интимного характера: нашел в Сети объявление и позвонил по указанному номеру. Девушка по телефону сказала, что необходимо приехать в Гатчину, на ул. Гагарина, 5 (кто не знает, это Сбербанк). Молодой человек приехал и снова позвонил по тому же номеру. Следуя указаниям девушки, перевел на банковский счет, привязанный к номеру телефона, 2000 рублей. А девушка потом перезвонила и сообщила, что деньги поступили на другой счет. Поэтому необходимо перевести их снова по номеру карты. Клиент отказался. Тогда спустя десять минут с телефонного номера из объявления ему перезвонил мужчина. Он заявил, что по вине молодого человека сломалась касса, и необходимо оплатить ее ремонт в сумме 145300 рублей. После словесных угроз молодой человек, недолго думая, перевел деньги тремя частями на три разных карты. Итого, материальный ущерб составил 147300 рублей.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.