Андрей Бовт отправлен на принудительное лечение

Андрей Бовт из Химози «прославился» дважды. Сначала - в конце 2019 года, когда был заключен под стражу. По данным следствия, многодетный отец Бовт в течение нескольких лет насиловал собственную дочь, угрожая и ей, и супруге физической расправой. Он не выпускал детей, коих у него восемь, из дома, у них не было свидетельств о рождении, дети не ходили в школу и подвергались систематическому насилию со стороны отца. В ходе обыска в доме были найдены автоматы Калашникова, ручной пулемет, пистолеты Макарова и ТТ, патроны и прочее. Свою вину он признал частично. В его вменяемости сразу возникли сомнения.

Второй раз его имя оказалось в новостных лентах в июле 2022 года, когда Бовт сбежал из здания Гатчинского городского суда, куда его доставили из Дружносельской психиатрической больницы. Тогда в отношении него решался вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. Задержала его только спустя несколько дней в Тосненском районе.

И вот сегодня прокуратура Ленинградской области сообщила, что Гатчинским городским судом 49-летний Андрей Бовт освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных законом деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, и к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.