К 80-летию прорыва блокады Ленинграда: новая выставка в Президентской библиотеке рассказывает о подвиге медиков

На выставке впервые демонстрируются источники из фонда Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. Через призму архивных документов освещается подвиг сотрудников и студентов Ленинградского педиатрического медицинского института, которые шли на огромные жертвы и лишения, отдавая все силы во имя Великой Победы.

Экспозиция, в частности, рассказывает об учебном процессе в годы войны. Так, для обеспечения фронта медицинскими кадрами сроки обучения в 1941 и в 1942 годах были сокращены – до 4 и 3,5 лет. Занятия часто проводились в бомбоубежищах. В свободное от учёбы время студенты дежурили в больничных отделениях, ухаживали за ранеными бойцами, сдавали кровь, изготавливали индивидуальные перевязочные пакеты для Ленинградской армии народного ополчения и фронта, работали на лесо- и торфозаготовках, разгружали транспорт у Ладожского озера.

В годы войны не прекращалась и научная работа института, шла защита диссертаций. Материалы выставки показывают, как война повлияла на тематику научных исследований.

Часть экспозиции рассказывает о деятельности клинической больницы института, которая ни на один день не прерывала своей работы, спасая жизни маленьких ленинградцев: по разным данным, в осаждённом городе оставалось от 400 до 600 тысяч детей. В ЛПМИ помещались раненые и больные дети, дети-сироты. За всё время блокады ни один ребенок, находящийся под опекой сотрудников института, не погиб и не пострадал от снарядов.

Посетители выставки могут более подробно изучить тему блокады Ленинграда благодаря материалам фонда Президентской библиотеки. Часть из них доступна на портале учреждения в электронной коллекции «Оборона и блокада Ленинграда». Она включает официальные документы, кино- и фотохронику, карточки, листовки, памятки, а также воспоминания, дневники, материалы из личных архивов ленинградцев и т. д. Большое количество источников посвящено подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Среди них рукописный текст доклада врача-педиатра на конференции врачей Фрунзенского района г. Ленинграда, посвящённой 25-летию советской медицины 1943 года. В докладе сообщается о трудностях будней медицинских работников в дни блокады, о состоянии лечебных учреждений, об оказании квартирной медицинской помощи.

Экспозиция «Ленинградский педиатрический медицинский институт в суровые годы блокады» стала вторым совместным выставочным проектом СПбГМПУ и Президентской библиотеки, реализованным в рамках подписанного в 2022 году соглашения о сотрудничестве между учреждениями. В апреле 2022 года в Президентской библиотеке была открыта экспозиция «ЛПМИ в годы блокады. Спасение детей: честь и отвага ленинградских педиатров».