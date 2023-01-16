В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя
15 января сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали правонарушителя, ранее совершившего грабеж.
Рубрики: Криминал
Вечером 15 января в Гатчине росгвардейцы увидели на площади Варшавского Вокзала гражданина, схожего по приметам со злоумышленником, который накануне на Соборной улице ограбил местного жителя, открыто похитив у него кошелек с денежными средствами в сумме 4400 рублей. Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину и доставил его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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