Кибербуллинг
Кибербуллинг — травля в интернете. Цель мошенников – психологическое давление или причинение морального вреда жертве.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников
Если вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно сообщите взрослым – они вас поймут и помогут предпринять необходимые действия.
Обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства.
Сообщите о профиле мошенника в службу поддержки социальной сети, где получили сообщение.
Сообщите об инциденте в компанию, от лица которой выступал злоумышленник.
Как противостоять агрессии
Помните, что травля может случиться с каждым и вашей вины в этом нет.
Найдите того, кто вас поддержит.
Больше общайтесь с теми, кто рядом с вами.
Не отвечайте обидчикам и не вступайте в споры.
Заблокируйте всех, кто пишет вам неприятное.
Пожалуйтесь на контент с угрозами и оскорблениями, используя инструменты соцсети.
Если вам угрожают, сделайте скриншоты таких сообщений.
Если вы столкнулись с кибербуллингом
Сохраняйте спокойствие и не вините себя.
Помните, что есть люди, которые готовы вам помочь.
Поговорите с родными, близкими друзьями или с психологом на линии помощи подросткам «Твоя территория» 8 (800) 200-01-22.
Если вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно сообщите взрослым, которым вы доверяете – они вас поймут и помогут предпринять необходимые действия.
Постарайтесь сохранить всех подтверждения агрессивного общения: скриншоты переписки, фото, видео.
Пожалуйтесь на публикации службе поддержки, модераторам.
Обратитесь за помощью в профильный благотворительный фонд — найти их можно на kiberbulling.net.
Если сообщения с угрозами продолжаются, важно попросить родителей или старших родственников обратиться в полицию и предоставить скриншоты, которые подтверждают ваши опасения.
Чему нужно учиться:
соблюдать спокойствие в любой ситуации,
ни с кем не делиться интимными фотографиями,
общаться вежливо в любой ситуации,
не обижать и не оскорблять других.
Ключевые правила:
помнить, что в сети есть агрессивно настроенные пользователи,
если есть сомнения, советоваться со старшими родственниками, друзьями или родителями,
не публиковать персональные данные — например, домашний адрес, телефон, паспортные данные,
не поддаваться агрессии и не вестись на провокации,
не делиться личной информацией, которая может быть использована против вас,
не участвовать в травле, даже если друзья предлагают вам это.