Кибербуллинг

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно сообщите взрослым – они вас поймут и помогут предпринять необходимые действия.

Обратитесь с заявлением в отдел полиции по месту жительства.

Сообщите о профиле мошенника в службу поддержки социальной сети, где получили сообщение.

Сообщите об инциденте в компанию, от лица которой выступал злоумышленник.

Как противостоять агрессии

Помните, что травля может случиться с каждым и вашей вины в этом нет.

Найдите того, кто вас поддержит.

Больше общайтесь с теми, кто рядом с вами.

Не отвечайте обидчикам и не вступайте в споры.

Заблокируйте всех, кто пишет вам неприятное.

Пожалуйтесь на контент с угрозами и оскорблениями, используя инструменты соцсети.

Если вам угрожают, сделайте скриншоты таких сообщений.

Если вы столкнулись с кибербуллингом

Сохраняйте спокойствие и не вините себя.

Помните, что есть люди, которые готовы вам помочь.

Поговорите с родными, близкими друзьями или с психологом на линии помощи подросткам «Твоя территория» 8 (800) 200-01-22.

Если вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно сообщите взрослым, которым вы доверяете – они вас поймут и помогут предпринять необходимые действия.

Постарайтесь сохранить всех подтверждения агрессивного общения: скриншоты переписки, фото, видео.

Пожалуйтесь на публикации службе поддержки, модераторам.

Обратитесь за помощью в профильный благотворительный фонд — найти их можно на kiberbulling.net.

Если сообщения с угрозами продолжаются, важно попросить родителей или старших родственников обратиться в полицию и предоставить скриншоты, которые подтверждают ваши опасения.

Чему нужно учиться:

соблюдать спокойствие в любой ситуации,

ни с кем не делиться интимными фотографиями,

общаться вежливо в любой ситуации,

не обижать и не оскорблять других.

Ключевые правила:

помнить, что в сети есть агрессивно настроенные пользователи,

если есть сомнения, советоваться со старшими родственниками, друзьями или родителями,

не публиковать персональные данные — например, домашний адрес, телефон, паспортные данные,

не поддаваться агрессии и не вестись на провокации,

не делиться личной информацией, которая может быть использована против вас,

не участвовать в травле, даже если друзья предлагают вам это.