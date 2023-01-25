Росреестр Ленобласти рекомендует использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного использования

Достаточно распространенным правонарушением является использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Правообладатели земельных участков зачастую не обращают внимания на вид разрешенного использования участка, полагая, что со своей собственностью они могут совершать любые действия.

Однако такой подход может повлечь нарушение требований земельного законодательства РФ.

Несмотря на то, что статьей 7 Земельного кодекса предусмотрен самостоятельный выбор любого вида разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий, правообладатели обязаны оформить этот выбор, обратившись в Росреестр, путем подачи заявления через МФЦ, для смены вида разрешенного использования. Только после этого владелец вправе приступать к иному способу эксплуатации участка.

Так, например, если земельный участок предназначен для целей индивидуального жилищного строительства, садоводства или гаражного строительства размещать на нем магазины, гостиницы, рестораны, автосервисы и иные объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности запрещено законом, если такое использование не предусмотрено документами территориального планирования.

В данной ситуации, собственнику такого земельного участка необходимо перед началом осуществления предпринимательской деятельности решить вопрос установления соответствующего вида разрешенного использования земельного участка.

- В целях недопущения указанных нарушений рекомендуем землевладельцам и землепользователям своевременно приступать к использованию земельного участка, использовать земельные участки в соответствии с установленной категорией земель и видом разрешенного использования, а также, в случае необходимости изменения целевого использования земельного участка, оформлять соответствующую документацию, - комментирует начальник отдела государственного земельного надзора Ольга Голосная.